Neal Sako appelé avec les Bleus après la blessure d’Alex Sarr

Touché au pied droit lors d’un entraînement aux États-Unis puis opéré lundi, Alexandre Sarr ne pourra pas participer à la fenêtre de qualification de juillet pour la Coupe du Monde 2027.

Pour compenser l’absence de l’intérieur des Wizards, Frédéric Fauthoux a fait appel à Neal Sako (2m10, 27 ans), qui intégrera le groupe France pour le stage de préparation prévu à Pau à partir du lundi 22 juin.

Le timing reste toutefois un peu particulier pour le pivot français. Qualifié avec Valence pour la finale du championnat d’Espagne face au FC Barcelone, Neal Sako ne rejoindra en effet les Bleus qu’à l’issue de la série, dont le coup d’envoi est prévu le 18 juin. Avec ses deux sélections au compteur, l’ancien joueur de Cholet et de l’ASVEL aura donc une nouvelle occasion de s’installer dans la rotation intérieure tricolore.

Déjà qualifiée pour la deuxième phase, l’Équipe de France ne peut pas pour autant aborder ces deux rendez-vous à la légère. Tous les résultats de la première phase étant conservés, le déplacement en Belgique, le vendredi 3 juillet à Anvers, puis la réception de la Finlande, le lundi 6 juillet à Pau, compteront dans la course à la Coupe du Monde.

Frédéric Fauthoux débutera le stage avec 16 joueurs dans le Béarn, avant de retenir 12 éléments pour chaque rencontre. Pour Alexandre Sarr, la question se déplace désormais vers la fin de l’été, avec le début de la deuxième phase prévu le 27 août à l’Accor Arena.

Pour rappel, la Coupe du Monde 2027 se déroulera ensuite au Qatar, du 27 août au 12 septembre 2027, avec 32 équipes engagées pour succéder à l’Allemagne, championne du monde en 2023 à Manille.