AJ Dybantsa marque déjà des points en défense

AJ Dybantsa n’a pas mis beaucoup de temps avant d’inscrire ses premiers points lors du match de présaison remporté face aux Knicks. Après seulement 90 secondes de jeu, il déborde Mohamed Diawara pour finir au cercle malgré l’aide de Jordan Clarkson.

Pour ses débuts avec Washington, le rookie des Wizards a livré une première prestation encourageante, avec 11 points à 5/11 au tir en 23 minutes. Mais ce sont surtout ses quatre interceptions qui ont marqué les esprits.

« Je pense que j’aurais pu être meilleur », souligne le rookie, qui n’a réussi aucun de ses trois tirs à 3-points. « J’ai réussi un tir à mi-distance et j’en ai manqué un, mais ce sont des choses qui arrivent. J’ai l’impression d’avoir réussi à trouver mes spots ce soir. »

Aligné dans le cinq de départ avec Trae Young, Deandre Ayton, Anthony Davis et Kyshawn George, AJ Dybantsa a également délivré deux passes décisives, dont un « alley-oop » pour l’ailier suisse. Le tout sans perdre le moindre ballon.

« C’était notre première fois ensemble. C’était amusant », apprécie Kyshawn George. « Nous avons encore du travail, mais nous avons déjà pu voir les prémices de notre relation. »

Une défense saluée par Brian Keefe

Si AJ Dybantsa reste mitigé sur sa prestation offensive, il s’est montré davantage satisfait de son activité défensive, un domaine dans lequel il souhaite également faire la différence.

« Ma défense a été solide. J’ai provoqué pas mal de pertes de balle », résume AJ Dybantsa. « J’ai réalisé des interceptions, dévié des ballons. J’essaie de peser en défense, c’est vraiment un point sur lequel je travaille. »

L’ailier des Wizards a en effet terminé la rencontre avec quatre interceptions, une activité que son entraîneur, Brian Keefe, n’a pas manqué de saluer après la rencontre.

« La chose la plus importante, ce sont les quatre interceptions », relève le coach de Washington. « Vous pouvez ressentir ses efforts sur le terrain en voyant comment il coupait les lignes de passe, sur sa manière d’absorber les contacts et de défendre en un-contre-un. »