Trae Young raconte pourquoi son départ d’Atlanta était devenu inévitable

Si Trae Young se réjouit aujourd’hui d’être membre des Wizards, aux côtés d’Anthony Davis ou d’AJ Dybantsa, il garde manifestement un goût amer sur la façon dont son aventure avec les Hawks s’est terminée. En janvier dernier, le meneur avait été transféré après plusieurs mois de rumeurs.

Un scénario auquel il avait progressivement commencé à se préparer dès avril 2025, lorsque Onsi Saleh avait été promu GM d’Atlanta, quelques mois après le départ de Landry Fields.

« J’adore le propriétaire, Tony [Ressler], ainsi que tout le groupe d’actionnaires et tout le monde là-bas. J’apprécie beaucoup de personnes à Atlanta, donc je n’ai jamais voulu partir en mauvais termes », a d’abord expliqué Trae Young dans le dernier épisode du podcast de Michael Porter Jr. « Mais dès que le troisième GM est arrivé, avec la nomination d’Onsi, c’est comme si tu n’étais plus aussi à l’aise que le premier jour. […] Il y a tellement de choses que je ne dirai que plus tard, mais parfois, c’est juste préférable de savoir tourner la page. »

Il voulait partir sans se mettre Atlanta à dos

Après Travis Schlenk – qu’il retrouve désormais à Washington – puis Landry Fields, Trae Young ne s’est plus senti aussi soutenu par sa direction à partir du printemps 2025. Quelques mois plus tard, Onsi Saleh l’envoyait finalement dans la capitale, afin de ouvrir une nouvelle ère chez les Hawks.

« Je n’ai jamais travaillé dans un autre domaine, mais je suis sûr que c’est partout pareil : quand un nouveau patron arrive, un nouveau P-dg ou un nouveau GM, il veut ramener sa propre équipe. Il peut donc faire du ménage, déplacer certaines personnes à droite à gauche et voir avec qui il s’entend bien », a poursuivi celui qui vient d’obtenir un nouveau contrat avec les Wizards. « En l’occurrence, c’était mon troisième GM. Tu vois où je veux en venir ? C’est différent. J’ai d’abord connu celui qui m’a drafté, puis ils ont nommé un autre GM qui a fait des changements. Puis, dès que le troisième a débarqué… »

Toujours très attaché à la franchise qui lui a donné sa chance en NBA, au point d’y devenir quadruple All-Star et d’y tourner à près de 25 points et 10 passes de moyenne, Trae Young voulait surtout éviter de partir en laissant une image négative derrière lui.

« Tout le monde autour de moi savait que soit nous allions rester ensemble sur le long terme pour gagner, soit nous allions nous séparer d’un commun accord. J’en ai discuté avec mes proches, mais je savais que mon heure était venue et je voulais partir de la bonne manière. Je n’ai jamais cherché à créer des problèmes. J’ai grandi à Oklahoma City et j’ai vu Kevin Durant se faire détruire pour être parti d’une certaine façon, donc je ne voulais pas vivre ça », a-t-il ajouté, en référence au départ de « KD » vers les Warriors en 2016.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.