Trae Young déjà conquis par AJ Dybantsa

Le visage des Wizards a profondément changé ces derniers mois. Après les arrivées de Trae Young, puis d’Anthony Davis et de Deandre Ayton, Washington a surtout bénéficié du premier choix de la Draft pour mettre la main sur AJ Dybantsa, appelé à devenir l’un des visages de la reconstruction de la franchise.

Depuis le 23 juin, Trae Young a eu le temps d’apprendre à connaître son nouveau coéquipier. Le meneur avait déjà expliqué avoir apprécié « la confiance » dégagée par AJ Dybantsa, qui lui rappelait ses propres débuts. Trois mois plus tard, son enthousiasme n’a fait que grandir.

« Il est génial. C’est un vrai crack », a-t-il confié dans le podcast de Michael Porter Jr. « Quand j’ai été tradé, je savais qu’on n’allait pas se retrouver immédiatement dans une situation de playoffs. On parlait tout le temps de la Draft. Alors quand on a obtenu le premier choix, je me suis dit : ‘Si c’est AJ, on va avoir un vrai gros joueur.’ »

Et la première impression a été confirmée une fois les deux hommes réunis.

« Tout ce que je pensais de son jeu avant de le voir en direct, puis de passer du temps avec lui, son père et son entourage… Tout ça n’a été que positif. Tout a exactement correspondu à ce que j’imaginais. Donc j’ai hâte de retrouver le terrain et d’affronter d’autres joueurs pour la première fois. »

Trae Young veut repartir de l’avant

Trae Young a également assuré avoir tourné la page d’Atlanta et d’une dernière saison largement perturbée par les blessures. À Washington, il entend retrouver son meilleur niveau tout en continuant à progresser.

« Évidemment, je dois rester en bonne santé, mais ça ne m’inquiète pas du tout. L’année dernière, c’était l’année dernière. Je suis prêt à rejouer et à revenir à ce que j’ai été tout au long de ma carrière, tout en continuant de progresser », explique-t-il.

Le changement de décor doit justement lui permettre de repartir sur de nouvelles bases.

« Changer de lieu et d’environnement me donne un nouveau souffle. Je suis prêt à en tirer le meilleur parti. Je suis entouré de gens formidables qui vont m’aider. Comme je l’ai dit, on ne peut pas y arriver tout seul, et je ne suis certainement pas seul là où j’en suis aujourd’hui. J’ai hâte d’y être. »

Après cinq saisons consécutives terminées avec un bilan négatif, les Wizards espèrent désormais que l’association entre leurs vétérans et AJ Dybantsa leur permettra enfin de changer de dynamique. Le premier test grandeur nature arrivera rapidement, avec une ouverture de saison à domicile face à Milwaukee.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.