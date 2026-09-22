Rumeurs
Même pour 200 millions de dollars, Jalen Duren dit non aux Pistons
Buddy Hield en partance vers les Hornets ?
Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors
Jalen Duren vexé par les Pistons, Sacramento en embuscade

Trae Young déjà conquis par AJ Dybantsa

Publié le 22/09/2026 à 13:34 Twitter Facebook

NBA – Le meneur des Wizards a eu trois mois pour apprendre à connaître le premier choix de la dernière Draft. À une semaine du début du « training camp », il est déjà conquis, autant par le joueur que par le jeune homme et son entourage.

Trae YoungLe visage des Wizards a profondément changé ces derniers mois. Après les arrivées de Trae Young, puis d’Anthony Davis et de Deandre Ayton, Washington a surtout bénéficié du premier choix de la Draft pour mettre la main sur AJ Dybantsa, appelé à devenir l’un des visages de la reconstruction de la franchise.

Depuis le 23 juin, Trae Young a eu le temps d’apprendre à connaître son nouveau coéquipier. Le meneur avait déjà expliqué avoir apprécié « la confiance » dégagée par AJ Dybantsa, qui lui rappelait ses propres débuts. Trois mois plus tard, son enthousiasme n’a fait que grandir.

« Il est génial. C’est un vrai crack », a-t-il confié dans le podcast de Michael Porter Jr. « Quand j’ai été tradé, je savais qu’on n’allait pas se retrouver immédiatement dans une situation de playoffs. On parlait tout le temps de la Draft. Alors quand on a obtenu le premier choix, je me suis dit : ‘Si c’est AJ, on va avoir un vrai gros joueur.’ »

Et la première impression a été confirmée une fois les deux hommes réunis.

« Tout ce que je pensais de son jeu avant de le voir en direct, puis de passer du temps avec lui, son père et son entourage… Tout ça n’a été que positif. Tout a exactement correspondu à ce que j’imaginais. Donc j’ai hâte de retrouver le terrain et d’affronter d’autres joueurs pour la première fois. »

Trae Young veut repartir de l’avant

Trae Young a également assuré avoir tourné la page d’Atlanta et d’une dernière saison largement perturbée par les blessures. À Washington, il entend retrouver son meilleur niveau tout en continuant à progresser.

« Évidemment, je dois rester en bonne santé, mais ça ne m’inquiète pas du tout. L’année dernière, c’était l’année dernière. Je suis prêt à rejouer et à revenir à ce que j’ai été tout au long de ma carrière, tout en continuant de progresser », explique-t-il.

Le changement de décor doit justement lui permettre de repartir sur de nouvelles bases.

« Changer de lieu et d’environnement me donne un nouveau souffle. Je suis prêt à en tirer le meilleur parti. Je suis entouré de gens formidables qui vont m’aider. Comme je l’ai dit, on ne peut pas y arriver tout seul, et je ne suis certainement pas seul là où j’en suis aujourd’hui. J’ai hâte d’y être. »

Après cinq saisons consécutives terminées avec un bilan négatif, les Wizards espèrent désormais que l’association entre leurs vétérans et AJ Dybantsa leur permettra enfin de changer de dynamique. Le premier test grandeur nature arrivera rapidement, avec une ouverture de saison à domicile face à Milwaukee.

Trae Young Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1
2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6
2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3
2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4
2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2
2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7
2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2
2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3
2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes