À Washington, Trae Young veut vivre dans le présent

C’était attendu mais, avant même l’ouverture de la « free agency », Trae Young a accepté de prolonger avec les Wizards. Une manière pour ses dirigeants de lui témoigner toute leur confiance, six mois après être allés le chercher chez les Hawks.

Pour le meneur, qui sort d’une saison délicate individuellement, avec 17.9 points et 8 passes de moyenne en seulement 15 matchs, une certaine pression va désormais reposer sur ses épaules. Il devra à la fois rebondir après les critiques et faire décoller le nouveau projet de Washington.

Pour autant, Trae Young confirme qu’il souhaite avant tout laisser parler son jeu, sans trop regarder en arrière ni se projeter trop loin dans l’avenir. Une leçon tirée d’une saison 2025/26 durant laquelle il n’avait jamais été aussi peu productif depuis son arrivée en NBA.

« Je ne peux pas regarder trop loin devant moi », explique-t-il dans les colonnes de Hoopshype. « L’an dernier, je n’avais pas prolongé avec les Hawks et il se passait tellement de choses. Nous avions de nouveaux coéquipiers et nous avions hâte d’accéder aux playoffs. »

Avec le recul, le quadruple All-Star estime s’être éloigné de l’état d’esprit qui l’accompagnait auparavant.

« C’est le seul regret que j’ai : le sentiment de m’être trop projeté au début de la saison dernière. Je ne referai pas la même erreur. Je ne le faisais jamais avant d’arriver en NBA et, l’an dernier, je m’en suis éloigné. C’est pour ça que je me suis blessé. Mais c’est un mal pour un bien et je suis arrivé ici pour une bonne raison. »

Un nouveau rôle à assimiler pleinement

Aux côtés de jeunes talents comme Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Bub Carrington, Will Riley, Tre Johnson ou encore AJ Dybantsa, Trae Young entend désormais jouer à fond son rôle de leader et de vétéran, alors qu’il fêtera ses 28 ans dans deux mois.

« Il faut être un étudiant du jeu, observer ce qu’ils font le mieux et trouver comment les aider », décrit l’ancien patron d’Atlanta. « En retour, ça vous sert aussi : vous obtenez la meilleure version d’eux en match. Et c’est l’essence même du rôle de meneur de jeu, de leader d’une équipe. »

Après plusieurs saisons durant lesquelles ses statistiques et son influence offensive ont parfois éclipsé les résultats collectifs des Hawks, Trae Young assure vouloir désormais placer les victoires au-dessus de tout.

« Ce qui compte, ce sont les victoires et les défaites. C’est la donnée la plus importante. Donc comment puis-je aider mes coéquipiers du mieux possible ? »

Concernant AJ Dybantsa, le numéro 1 de la dernière Draft, Trae Young peine à cacher son enthousiasme. Les deux hommes seront très attendus au sein d’une équipe qui espère enfin transformer son potentiel en résultats.

« Ce que j’adore chez lui, c’est sa confiance en lui, car je suis pareil. Je ne suis peut-être pas aussi démonstratif, mais j’adore à quel point il est confiant », souligne-t-il. « Je sais qu’il a conscience de pouvoir encore progresser sur certains aspects et je peux le voir dans son jeu. Mais c’est fou de voir à quel point il est déjà talentueux. »

Trae Young souligne notamment la capacité du rookie à avoir répondu aux attentes malgré la pression qui l’accompagnait avant même son arrivée en NBA.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs de première année qui finissent meilleurs scoreurs à l’université, et il en fait partie. Réussir ça et jouer comme il l’a fait malgré toute l’attention braquée sur lui, ça montre à quel point il est fort. Mais il a encore une marge de progression énorme. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.