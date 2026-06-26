AJ Dybantsa séduit déjà les Wizards par sa maturité

Avant même de parler de son potentiel sur le terrain, AJ Dybantsa devait réussir une première mission : montrer qu’il avait compris où il mettait les pieds. À Washington, le numéro 1 de la dernière Draft a visiblement marqué des points lors de son premier passage officiel devant la presse locale comme joueur des Wizards.

L’ancien joueur de BYU arrive dans une franchise qui reste sur plusieurs saisons très difficiles. Les Wizards n’ont plus connu les playoffs depuis 2021, et ils n’ont plus dépassé la barre des 50 victoires depuis 1979, à l’époque des Washington Bullets. Symbole du chantier : 50 victoires, c’est aussi le total cumulé de leurs trois dernières saisons…

« J’ai essayé d’accepter le défi toute ma vie. Rien n’est facile et je veux être une pièce du puzzle qui fait partie de la reconstruction », annonce le nouvel arrivant. « Évidemment, les fans des Wizards attendent depuis longtemps. On essaie d’atteindre les playoffs, mais comme l’a dit Will Dawkins, on ne veut pas juste atteindre les playoffs, on veut aller loin en playoffs. »

Ces derniers mois, Washington a d’ailleurs affiché des ambitions plus élevées, avec les arrivées de deux All-Stars : Anthony Davis et Trae Young. S’il reste encore du flou autour de « AD », le meneur a déjà prolongé, et il portera à nouveau le numéro 3. AJ Dybantsa, qui avait ce numéro à l’université, a donc choisi le #4 pour son nouveau maillot.

Sérieux comme à un entretien d’embauche

Une façon de marquer un « nouveau départ » avec son arrivée à D.C. « Je portais auparavant le numéro 3, et j’ai été le choix numéro 1, alors je les ai additionnés et j’ai obtenu le 4 », explique-t-il.

Ce souci du détail se retrouve jusque dans sa tenue. Devant la presse, AJ Dybantsa s’est présenté dans un costume impeccable, un choix loin d’être anodin. Déjà lors du Draft Combine, son père avait comparé cette étape du processus à un « premier entretien d’embauche ».

« Alors on a décidé de bien nous habiller. Je me suis présenté en costume-cravate à absolument chaque entretien. Les points presse, c’était en costume-cravate. Je voulais traiter ça comme un vrai travail. »

Ce sérieux a particulièrement plu aux Wizards. Pour Will Dawkins, ce n’est pas seulement le talent du joueur qui a convaincu Washington, mais aussi la manière dont il s’est comporté pendant tout le processus.

« C’était une première présentation sympa, pour découvrir la maturité qu’il apporte », raconte le GM. « On donne l’opportunité de poser des questions. Parfois, on obtient des questions standards de la part des gars. Ce n’est pas ce qu’on a eu de la part d’AJ. Il est simplement curieux et mûr, et il a posé des questions vraiment profondes. »

Une personnalité qui a rassuré Washington

À entendre le dirigeant, les Wizards ont surtout été confortés dans ce qu’ils savaient déjà. Comme souvent avec un premier choix de Draft, le club avait multiplié les recherches, sur son parcours, son entourage et ses motivations.

« On fait évidemment beaucoup de recherches sur son passé pour savoir qui il est en tant que personne, ce qui l’anime, quelles sont ses motivations. Quand vous le recevez et qu’il dépasse les attentes, et confirme tout cela en quelque sorte, c’est ce qui nous a mis à l’aise », poursuit Will Dawkins, pour qui AJ Dybantsa s’est montré comme « la personne que nous pensions qu’il serait ».

Une maturité qui n’empêche pas le nouveau visage des Wizards de laisser apparaître un côté plus léger. Le natif de Boston a ainsi raconté que son histoire avec le basket avait commencé grâce… à Spider-Man.

À cinq ans environ, son père lui avait acheté un panier à l’effigie du super-héros, à accrocher derrière une porte.

« J’adorais Spider-Man en grandissant. Alors j’ai commencé à shooter depuis mon lit avec ce ballon miniature. Ensuite, j’ai commencé à jouer dans les ligues de la YMCA… et j’ai fini par tomber amoureux de ce sport. Donc Spider-Man est la raison pour laquelle j’aime le basket », sourit-il sous forme de conclusion.