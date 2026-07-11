Face aux critiques, Trae Young veut faire parler son jeu

Prolongé pour 212 millions de dollars sur quatre saisons, Trae Young est désormais l’un des visages du projet des Wizards, aux côtés d’AJ Dybantsa. Auteur de 27 points et de plusieurs actions spectaculaires pour ses débuts en Summer League, le premier choix de la dernière Draft a déjà marqué les esprits. De quoi donner envie à son futur meneur de rapidement découvrir leur association.

« Après avoir vu le match de l’autre jour, je suis prêt à jouer et à faire partie de cette équipe », confirme-t-il lors de la conférence de presse organisée pour officialiser sa prolongation, en présence notamment d’Anthony Davis et de plusieurs coéquipiers. « On n’arrête pas de dire qu’ils sont jeunes, mais ce sont des adultes qui veulent se battre et gagner. Personne ne veut continuer à perdre. »

La mission de Trae Young sera de faire progresser Alex Sarr, Kyshawn George et AJ Dybantsa grâce à ses qualités de passeur et à son expérience. Avec l’ambition de faire oublier les pénibles années de « déconstruction ».

« Il a largement prouvé qu’il pouvait être prolifique et rendre ses coéquipiers meilleurs. Voilà pourquoi nous sommes allés le chercher et pourquoi nous le prolongeons », explique Will Dawkins, le GM des Wizards. « Il nous a dit qu’il voulait évoluer dans un environnement où il se sent à l’aise, où l’on croit en lui et où il peut progresser avec un groupe. Il a trouvé cela ici. »

Toujours autant de doutes autour de son leadership

Les critiques restent pourtant nombreuses autour du meneur. Malgré ses impressionnantes statistiques individuelles, Trae Young n’a disputé les playoffs qu’à trois reprises et remporté deux séries avec Atlanta entre 2019 et 2025. Peut-il réellement être le leader capable de sortir Washington des profondeurs du classement ? Et mérite-t-il un contrat de 212 millions de dollars ?

« Rien de nouveau sous le soleil. Ce n’est pas la première fois que la ligue parle de moi, donc j’ai l’habitude », répond-il à propos des débats entourant sa prolongation. « Les Wizards savent à quel point je travaille. Ils m’ont vu travailler. Je me fiche totalement de ce que les gens pensent. Je m’occupe de ce que pensent les personnes de la franchise et mes coéquipiers. Je réfléchis à la manière de progresser et de gagner des matches. Ce que disent les autres ne compte pas pour moi. »

La meilleure manière de faire taire les sceptiques sera encore de briller tout en remettant les Wizards sur la carte.

« Les matches parleront pour moi », prévient le All-Star. « Pour être la meilleure version de soi-même, il faut se sentir le plus à l’aise possible et être entouré des bonnes personnes. Après quelques mois ici, à la suite de mon transfert, j’ai senti que j’étais chez moi. Voilà pourquoi je suis là. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.