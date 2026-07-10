AJ Dybantsa remporte son premier duel face à Darryn Peterson

C’était l’affiche à ne pas manquer de la première journée de la Summer League, et elle n’a pas déçu. Le premier duel entre AJ Dybantsa et Darryn Peterson a offert quelques actions d’éclat jeudi, ainsi que de belles promesses.

La victoire est revenue aux Wizards face au Jazz (93-88), avec un AJ Dybantsa meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points. Darryn Peterson a davantage souffert.

Très agressif dès le début du match, AJ Dybantsa a en effet étalé sa palette de scoreur, en pénétration comme à mi-distance. L’ancien de BYU s’est aussi signalé par ses qualités athlétiques avec un énorme dunk en fin de premier quart-temps, alors que quatre défenseurs étaient regroupés autour de lui.

« J’ai attaqué le cercle, et la seule manière que j’avais de marquer, c’était de dunker », a-t-il expliqué en zone mixte. « Il y avait faute sur moi au moins deux fois, donc je devais claquer le ballon. »

Dybantsa frappe fort

Tout n’a pas été parfait, avec quelques choix contestables en attaque et trop de tirs à mi-distance forcés. AJ Dybantsa termine ainsi à 7/18 au tir, dont 0/5 à 3-points.

Mais le premier choix de la dernière Draft a constamment cherché les failles dans la défense adverse. Il s’est montré altruiste à plusieurs reprises, tout en imposant son gabarit face aux défenseurs du Jazz. Il termine avec un 7/8 aux lancers-francs, qui aurait correspondu à 15 tentatives avec le règlement NBA habituel, en raison de la règle expérimentale du lancer unique utilisée lors de cette Summer League.

« La première chose que je veux, ce sont des victoires », a expliqué AJ Dybantsa au sujet de ses objectifs à Las Vegas. « Et comprendre où j’en suis, trouver différentes manières de marquer, à mi-distance, à 3-points… Jouer contre des défenses NBA, mais aussi contre des attaques NBA. »

Sous les yeux de Trae Young et Anthony Davis, présents au premier rang, AJ Dybantsa a joué les premiers rôles. Utilisé la plupart du temps comme principal porteur de balle des Wizards, il a toutefois dû suivre la fin de la rencontre depuis le banc, apparemment gêné par des crampes.

Le joueur de 19 ans avait en tout cas à cœur de ne pas seulement noircir la feuille de statistiques, mais aussi de s’imposer dans son duel à distance avec Darryn Peterson.

« À chaque fois que je l’affronte, c’est une bataille », a-t-il réagi. « Il vient à chaque fois sur le parquet pour se battre. Il m’avait battu les trois premières fois. C’est ma première victoire, il fallait que je m’impose. »

La défense des Wizards a étouffé Peterson

La soirée a été plus compliquée pour le nouvel arrière du Jazz. Constamment pris en tenaille par la défense de Washington, Darryn Peterson n’a pas affiché la même efficacité que lors de la Summer League de Salt Lake City.

Il termine avec 24 points à 6/18 au tir, mais également huit ballons perdus. Symbole de l’agressivité défensive des Wizards, Jamir Watkins a commis neuf fautes pour tenter de le contenir.

« Je retrouve du plaisir », a expliqué Darryn Peterson, préférant retenir son rôle plutôt que ses difficultés du soir. « Je n’ai pas vraiment connu ça à Kansas, je jouais énormément sans ballon. Je me sens à nouveau moi-même. Avoir le ballon en main, cela va avec tout ça, les prises à deux… C’était leur plan. Nous avons perdu, donc cela a probablement un peu fonctionné. Mais je m’attends à ça. C’est une bonne chose de m’y habituer maintenant. »

Darryn Peterson a montré quelques prouesses techniques intéressantes, mais aussi un soupçon de frustration. Lui aussi crédité de neuf fautes, il a lâché quelques invectives en direction de ses adversaires au buzzer final, après avoir inscrit un panier à neuf mètres.

« J’ai hâte de disputer chaque match où l’on s’affronte. Évidemment, celui-ci était un peu plus important », a-t-il reconnu au sujet de son duel avec AJ Dybantsa.

Ce dernier ressort donc vainqueur de leur première confrontation chez les professionnels. Les deux rookies ont également pu mesurer le travail qui les attend encore. Darryn Peterson et le Jazz affronteront les Clippers dimanche, tandis qu’AJ Dybantsa et les Wizards défieront les Kings.