Trae Young prend rendez-vous avec l’avenir

Avec seulement dix matches joués entre le début de la saison régulière et début mars, Trae Young avait passé plus de temps à l’infirmerie que sur les parquets. Puis, avec son transfert vers Washington en janvier, il a finalement pris la décision de revenir le 5 mars, après avoir été gêné par des douleurs au genou et à la cuisse.

Mais comme les Wizards « tankent » clairement depuis plusieurs semaines – ils sont sur 13 défaites de suite… -, pourquoi retrouver les parquets et prendre un risque physique alors que, on le sait, l’idéal pour la franchise est de perdre le plus possible pour la Draft ?

« J’utilise ces matches non pas en pensant aux victoires et aux défaites, mais plus pour voir comment on peut s’améliorer pendant les rencontres et pour construire une alchimie », répond-il à The Athletic. « On n’a pas beaucoup d’entraînements en ce moment, comme tout le monde à cet instant de la saison. Donc les matches servent un peu d’entraînement. On joue et construire une alchimie est très important. »

Prendre la température

Ainsi, l’ancien des Hawks est actuellement « concentré sur la création de bonnes habitudes avec les gars » et regarde « devant ». Il prend rendez-vous avec l’avenir, ce qu’Anthony Davis ne peut pas faire, étant toujours bloqué à l’infirmerie. Il faut dire que le passé de l’intérieur est aussi un passif et, étant tellement fragile, mieux vaut le garder au frigo à quelques jours de la fin de la saison régulière.

Même s’il ne joue qu’une vingtaine de minutes de moyenne et n’a que cinq matches au compteur depuis deux semaines, Trae Young peut créer des premiers liens avec ses coéquipiers.

« Je suis fier de rendre la vie des autres plus facile et ils commencent tout juste à le comprendre, à saisir que je fonctionne comme ça », insiste le meneur de jeu. « Si on me fait une passe, ensuite, il faut continuer de courir. Je l’ai fait avec Bilal Coulibaly. Il m’a servi, s’est déplacé et a eu un layup. »

Ce qui est fait n’est plus à faire donc tout ce travail, même encore homéopathique, paiera la saison prochaine. Chacun aura eu un avant-goût de la vie avec Trae Young aux commandes. « J’écoute ce qu’il dit sur certaines actions et je donne mon opinion : ça démarre une alchimie », raconte Tre Johnson. « Il est un leader et je lui pose des questions car c’est une référence à son poste. Il va m’aider dans différents domaines. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3 2025-26 WAS 5 20:48 59.5 42.9 70.8 0.8 2.2 3.0 6.2 2.6 0.6 2.6 0.2 15.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.