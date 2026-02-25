Un retour à Atlanta chargé d’émotion pour Trae Young

En attendant d’ouvrir officiellement un nouveau chapitre en NBA sous le maillot des Wizards, Trae Young a replongé, le temps d’une soirée, dans le précédent : huit saisons passées à Atlanta, jusqu’à son départ il y a un mois. Le meneur assistait cette nuit à la rencontre entre les Hawks et Washington, sans pouvoir y participer.

Atlanta en a profité pour afficher ses nouvelles ambitions, avec les débuts de Jonathan Kuminga, tandis que les Wizards doivent encore patienter : ni Trae Young ni Anthony Davis n’ont encore joué avec leur nouvelle équipe.

Même en civil, le meneur a eu droit à un bel hommage de son ancienne franchise, juste avant la mi-temps. Et à voir son regard au moment de découvrir le montage vidéo diffusé sur l’écran géant, l’émotion était bien réelle.

De la reconnaissance pour les Hawks

Avant la rencontre, « Ice Trae » avait déjà évoqué sa relation avec les Hawks, expliquant avoir vécu ses dernières semaines à Atlanta avec sérénité. Au point de ressentir ce retour comme un moment presque naturel.

« J’étais seulement entré dans le vestiaire des visiteurs pour des concerts ou ce genre de choses. Ça fait bizarre. C’est quelque chose auquel je vais devoir m’habituer quand je reviendrai ici », a-t-il confié. « Pendant ma rééducation, j’espérais évidemment pouvoir rejouer. J’aurais aimé être sur le terrain ce soir, pour mon premier match de retour ici, mais ce n’était pas dans les plans de Dieu. Je reviendrai souvent jouer ici, à l’avenir. »

Trae Young a aussi insisté sur la gratitude qu’il ressent toujours envers la ville, les fans et la franchise qui l’a vu devenir All-Star.

« C’était fou. Tout est différent. Honnêtement, j’essaie juste de tout absorber depuis mon retour. Ce sont de nouvelles expériences, des choses auxquelles je ne suis évidemment pas habitué. Tout ça est vraiment unique, et j’y ai beaucoup pensé ces dernières semaines », a-t-il expliqué. « Je voulais juste que les fans des Hawks sachent à quel point je les aime et les apprécie depuis le premier jour, depuis ma Draft. Évidemment, il y a eu le transfert et tout ça, mais pour moi, être venu ici et avoir réussi à me faire un nom, à faire parler de cette ville et de cette équipe, ça n’aurait pas été possible sans les fans. Ils nous ont donné tellement d’amour pendant toutes ces années. Même dans les périodes difficiles, j’ai toujours senti cet amour. Donc oui, j’ai énormément d’amour pour cette ville et pour ces fans. »

Une transition en douceur à Washington

Toujours sur la touche, alors qu’il poursuit sa rééducation au genou et au quadriceps (et que les Wizards n’ont pas d’intérêt sportif à le relancer cette saison), Trae Young prend le temps de s’installer dans son nouvel environnement. Une montée en puissance progressive qui devrait faciliter son intégration une fois le feu vert médical obtenu.

« J’aborde cette situation avec un esprit ouvert. Je n’essaie pas d’avoir trop d’attentes ni de trop y penser. Pour moi, c’est une nouvelle expérience, et tout le monde autour de moi le comprend », a-t-il ajouté. « Le meilleur aspect de mon arrivée dans cette franchise, c’est qu’ils m’ont mis très à l’aise pendant la transition. Beaucoup me connaissent depuis le lycée, avec OKC et d’autres choses comme ça. Le fait qu’ils aient facilité cette transition l’a rendue beaucoup plus douce. »

À noter que les deux équipes se retrouvent dès demain soir, encore à Atlanta, pour leur dernière confrontation de la saison régulière. Mais les fans des Hawks devront donc patienter un peu plus avant de revoir « Ice Trae » en jeu.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.