Jonathan Kuminga régale pour sa première avec les Hawks !

Publié le 25/02/2026 à 6:15

Jonathan Kuminga plante 27 points pour contribuer à la large victoire des siens (119-98) face aux Wizards de Trae Young, qui a reçu un bel hommage de la part de son ancienne franchise.

jonathan kumingaIl faudra attendre encore pour avoir un duel digne de ce nom entre les Hawks et les Wizards. Les deux formations ont considérablement modifié leur effectif ces dernières semaines, avec notamment le passage d’Atlanta à Washington pour Trae Young. Mais la rencontre de la nuit a clairement basculé en faveur des Hawks, dominateurs de A à Z alors que la franchise de la capitale des États-Unis évolue toujours sans Trae Young justement, mais aussi Anthony Davis et même Alex Sarr, touché aux ischio-jambiers.

Le 7-0 conclu par le dunk de Jalen Johnson pour la troisième contre-attaque du match a donné le ton de la rencontre, puisque les locaux ont joué à fond pendant trois quart-temps pour compter jusqu’à 38 longueurs d’avance.

Après les 3-points de la paire Vincent-Okongwu, c’est Jonathan Kuminga qui a brillé pour sa grande première, enchaînant un lay-up et un dunk avant de servir Zaccharie Risacher pour un nouveau dunk en transition, puis Gabe Vincent pour un 2+1. L’ancienne pépite des Warriors ne s’est pas arrêtée là, claquant son premier panier à 3-points de la soirée pour placer Atlanta à +18 en fin de premier quart-temps (33-15).

Le deuxième quart-temps a été plus équilibré (63-43), puis les Hawks ont replacé un coup d’accélérateur fatal, entre le 18-2 passé bouclé par les 3-points de Jonathan Kuminga et Gabe Vincent, et les 12 points de suite passés par Kuminga pour terminer le troisième quart-temps sur un score sans appel : 100 à 64 !

Pendant que Jamir Watkins et Will Riley faisaient de leur mieux pour sauver l’honneur des Wizards, Jonathan Kuminga est resté sur le parquet jusqu’à cinq minutes de la fin pour terminer à 27 points en 24 minutes. Le mal était d’ores et déjà fait de toute façon, et Atlanta a ensuite pu faire tourner jusqu’au buzzer final sur le score de 119-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un Jonathan Kuminga affamé. Le terrain lui avait visiblement manqué ! Enfin autorisé à jouer, l’ancien joueur des Warriors n’a pas manqué de montrer qu’il n’avait rien perdu de son talent. Redoutable »slasher”, il s’est ainsi distingué par ses attaques franches vers le cercle, mais s’est également illustré par un joli 3/4 à 3-points. Avec ses 27 points (à 9/12 au tir), il a égalé son record cette saison mais s’est également mis le public d’Atlanta dans la poche.

Jalen Johnson sort rapidement. Le nouveau maître à jouer des Hawks n’a pas fait long feu sur le parquet. Rapidement touché à la hanche, il a d’abord été déclaré comme incertain avant de déclarer définitivement forfait. Son absence n’a pas vraiment handicapé ses coéquipiers dans ce match à sens unique. Nickeil Alexander-Walker a également eu une alerte à la cheville en fin de match mais a pu terminer la rencontre sans encombre

L’hommage à Trae Young. Le nouveau meneur des Wizards est revenu pour la première fois sur la terre de ses anciens exploits. Même s’il n’était pas en tenue, il a pris place sur le banc pour encourager ses coéquipiers au cours d’un match très compliqué pour eux. Il se réconfortera avec la belle ovation qu’il a reçue de ses anciens fans avec la diffusion, habituelle, d’une vidéo hommage peu avant la pause.

Atlanta Hawks / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nickeil Alexander-Walker 25 4/10 3/7 5/5 0 3 3 5 2 2 2 0 19 16 18
Onyeka Okongwu 23 4/17 2/7 0/0 4 6 10 7 0 0 0 0 22 10 14
CJ McCollum 23 2/12 0/6 4/4 1 1 2 2 0 1 2 1 4 8 2
Dyson Daniels 24 3/7 0/2 0/0 3 5 8 7 2 3 0 0 28 6 20
Jalen Johnson 5 2/4 0/0 1/2 0 3 3 0 1 2 0 0 2 5 7
Jonathan Kuminga 24 9/12 3/4 6/7 3 4 7 4 1 2 2 0 16 27 34
Corey Kispert 21 4/8 2/5 2/2 1 2 3 2 0 0 2 0 -10 12 11
Gabe Vincent 22 4/10 2/8 1/1 1 1 2 1 3 0 0 1 13 11 9
Zaccharie Risacher 28 4/11 0/5 1/2 1 8 9 3 4 1 2 0 18 9 12
Jock Landale 21 3/8 0/2 0/0 3 0 3 1 0 1 0 0 1 6 6
Mouhamed Gueye 18 2/4 0/2 2/2 2 9 11 1 3 2 0 0 3 6 18
Keaton Wallace 6 1/4 0/2 1/1 0 0 0 0 2 0 0 0 -11 3 0
Total 42/107 12/50 23/26 19 42 61 33 18 14 10 2 119
Washington Wizards / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
KyShawn George 22 3/10 1/5 4/4 0 2 2 2 2 0 4 0 -24 11 4
Bilal Coulibaly 24 3/9 0/2 2/3 0 6 6 4 1 2 1 4 -20 8 16
Tre Johnson 24 3/12 0/5 2/2 0 1 1 2 1 0 2 0 -31 8 0
Tristan Vukcevic 22 2/6 1/2 0/0 0 6 6 1 1 0 3 1 -17 5 6
Carlton Carrington 26 1/6 1/2 0/0 0 10 10 7 3 1 2 2 -11 3 16
Will Riley 29 7/8 1/2 3/3 1 3 4 2 1 0 2 0 4 18 21
Justin Champagnie 15 5/8 4/6 0/0 1 1 2 0 1 2 0 0 -19 14 15
Jamir Watkins 27 6/8 2/3 0/0 0 2 2 1 5 2 1 0 9 14 16
Sharife Cooper 17 3/8 0/1 1/2 0 0 0 1 3 0 2 0 -7 7 0
Anthony Gill 25 2/4 0/0 1/2 0 5 5 3 1 1 2 1 -4 5 10
Alondes Williams 9 2/5 0/3 1/1 0 3 3 0 0 1 1 0 15 5 5
Total 37/84 10/31 14/17 2 39 41 23 19 9 20 8 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

