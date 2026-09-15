Quand Danilo Gallinari demande à Kawhi Leonard de rendre l’argent

Le transfert de Kawhi Leonard à Toronto enfin débloqué, après les sanctions prononcées à son égard et celles infligées aux Clippers, l’affaire devrait progressivement se tasser à Los Angeles comme au Canada.

Néanmoins, Danilo Gallinari espère que ce fâcheux épisode se terminera avec autre chose qu’une « simple » amende de 700 000 dollars pour le double MVP des Finals. Notamment parce que ce dernier avait précipité son départ des Clippers en plein été 2019, afin de permettre l’arrivée de Paul George dans ce célèbre échange impliquant également Shai Gilgeous-Alexander.

Par conséquent, Danilo Gallinari va plus loin : il estime que Kawhi Leonard devrait rembourser tout l’argent perçu via les contrats de sponsoring au cœur de l’affaire. Soit une cinquantaine de millions de dollars !

« À mon avis, sachant qu’il a modifié la trajectoire de ma carrière et qu’il m’a mis dans un joli bordel en me dégageant de Los Angeles… Il mérite de payer la totalité de la somme. Il doit rembourser tout cet argent jusqu’au dernier centime », a-t-il assené dans son podcast A Cresta Alta. « Il devrait reverser ça à une œuvre caritative. Quitte à payer, autant que ça soit utilisé pour la bonne cause. Mais avant toute chose, il doit absolument payer. »

« Fauché » en plein vol

Avant l’arrivée de Kawhi Leonard et Paul George, les Clippers venaient pourtant de réaliser une excellente saison, avec 48 victoires pour 34 défaites, Danilo Gallinari avec. Mais les dirigeants californiens avaient préféré démanteler une partie de cet effectif pour répondre aux attentes de « The Klaw ».

Quelques mois après Tobias Harris, transféré contre plusieurs « assets », « Gallo » est donc parti à l’été 2019 vers Oklahoma City avec Shai Gilgeous-Alexander. Un changement majeur pour l’Italien, qui n’a jamais vraiment digéré ce départ alors qu’il pratiquait alors l’un des meilleurs baskets de sa carrière.

« Au final, c’est moi qui en ai fait les frais et qui en ai subi les conséquences », a-t-il poursuivi. « La vérité, c’est qu’on a certes fini par tous connaître de superbes opportunités ailleurs, puisque ma saison à OKC était fantastique, mais mon parcours en NBA n’a pas été façonné par un GM ou par un propriétaire, comme [quand j’ai été transféré] chez les Knicks [en 2011], mais par un joueur. Un joueur qui a décrété que l’équipe ne fonctionnait pas et qui voulait donc autre chose. Ce qui a déclenché tout un tas d’événements qui, comme vous pouvez le constater, était loin d’être normal. »

Encore amer vis-à-vis de son parcours, le désormais retraité Danilo Gallinari ne devrait évidemment pas voir son souhait exaucé. Mais sept ans après son départ forcé de Los Angeles, l’Italien n’a visiblement rien oublié des circonstances qui l’avaient envoyé à Oklahoma City.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 65 32:05 50.5 38.7 89.2 1.1 5.3 6.4 3.6 1.2 1.9 2.0 0.4 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.