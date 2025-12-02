À 37 ans, Danilo Gallinari fait ses adieux au basket !

Ciao, Il Gallo ! Quelques mois après Marco Belinelli, c’est un autre Italien marquant de la NBA qui raccroche : Danilo Gallinari. L’année de ses 37 ans, il s’arrête après une dernière pige (réussie) à Porto Rico et après une ultime campagne internationale (plus décevante) avec l’Italie (huitième de finale à l’EuroBasket).

« Aujourd’hui, c’est avec le cœur rempli de gratitude que j’annonce ma retraite de la carrière dont j’ai toujours rêvé » écrit-il notamment sur les réseaux sociaux. « Ça a été une incroyable aventure, remplie d’innombrables souvenirs que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. Merci, du fond du coeur. »

Parmi les meilleurs joueurs italiens de l’histoire, Danilo Gallinari aura passé seize ans en NBA, y disputant quatorze saisons (mais connaissant aussi deux saisons blanches), pour huit franchises différentes : les Knicks, les Nuggets, les Clippers, le Thunder, les Hawks, les Wizards, les Pistons puis les Bucks.

Son nom restera surtout associé à New York et Denver, étant notamment impliqué dans le transfert de Carmelo Anthony en 2011, alors que son rendez-vous manqué avec Boston restera son plus gros regret.

Proche du All-Star Game à Denver, Los Angeles et Oklahoma City, où il aura frôlé la barre des 20 points de moyenne, il termine avec 14.9 points et 4.7 rebonds de moyenne en carrière, sur quelque 800 matchs de saison régulière. Un total qui aurait pu être plus élevé, sans ses nombreuses blessures.

Scoreur patenté, capable de sacrés coups de chaud avec son shoot, « Gallo » n’est pas souvent allé loin en playoffs, avec au mieux une finale de conférence à Atlanta en 2021, mais il est tout de même parvenu à quitter le monde du basket en remportant le championnat portoricain (et le titre de MVP de la finale).

Sixième choix de la Draft 2008 (seul Andrea Bargnani a fait mieux parmi les Italiens), derrière Derrick Rose, Russell Westbrook ou Kevin Love, Danilo Gallinari était hors de la NBA depuis 2024, même s’il disait ne pas fermer la porte à un retour l’été dernier.

L’ailier pourrait maintenant se laisser tenter par le 3×3. Avec l’Italie évidemment, alors que l’on se souvient qu’il avait démarré sa carrière professionnelle dans son pays, entre 2004 et 2008 (et notamment à Milan).

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 2023-24 * All Teams 49 13 43.7 32.3 85.7 0.4 1.8 2.2 1.1 1.0 0.3 0.5 0.1 5.7 2023-24 * WAS 26 15 43.5 31.3 83.9 0.5 2.5 2.9 1.2 1.0 0.2 0.5 0.1 7.0 2023-24 * MIL 17 9 37.8 17.6 88.9 0.4 0.7 1.1 0.7 0.9 0.4 0.6 0.1 2.8 2023-24 * DET 6 15 54.5 58.3 87.5 0.3 2.0 2.3 2.0 1.5 0.3 0.2 0.3 8.7 Total 777 29 42.8 38.1 87.6 0.7 4.0 4.7 1.9 1.7 0.7 1.2 0.3 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.