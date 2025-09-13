Le 3×3, nouveau défi de Danilo Gallinari ?

On pensait que l'Euro serait le dernier tour de piste pour Danilo Gallinari, 37 ans depuis cet été. L'ailier aux 14 saisons NBA a bien annoncé sa retraite avec la sélection transalpine, éliminée en huitièmes de finale de l'EuroBasket par la Slovénie. Pour ce qui est de raccrocher pour de bon, « Gallo » entretenait encore un peu le mystère.

« Je n’ai pas pensé à la fin » avait-il clamé le 3 septembre dernier à Eurohoops. « J’ai pensé à la fin avec l’équipe nationale, donc c’est le dernier été avec l’équipe nationale. En ce qui concerne le basketball, je ne sais pas. » Et Danilo Gallinari pourrait bien faire durer un peu le plaisir, voire revêtir de nouveau le maillot des Gli Azzurri… En basket 3×3.

Son ancien partenaire en sélection, Amedeo Della Valle, a possiblement vendu la mèche dans une story Instagram vendredi. « Prochainement en 3×3 (ce n'est pas une plaisanterie)… On fait chauffer les moteurs », a posté l'arrière évoluant à Brescia, pour accompagner une photo des deux joueurs lors d'une soirée. Un post partagé par Danilo Gallinari, qui a pour slogan depuis de nombreuses années « A tutto motore », à plein régime.

Danilo Gallinari al 3×3? La storia di Amedeo Della Valle non lascia spazio ad interpretazioni pic.twitter.com/BNXjn0Y0jZ — Sportando Italia (@SportandoIT) September 12, 2025

Danilo Gallinari avait terminé la saison dernière à Porto Rico, où il avait remporté le titre de champion, le tout premier de sa carrière, étant également nommé MVP de la finale. L'ancien joueur des Knicks ou des Nuggets avait par la suite expliqué qu'il se tenait prêt à un rôle de vétéran pour une équipe NBA, principalement pour partager son expérience. Danilo Gallinari avait souffert lors du dernier Euro, conclu avec 5.5 points à 32.1% et 2.2 rebonds en 11 minutes de jeu.