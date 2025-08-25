Danilo Gallinari ne ferme pas la porte à un retour en NBA

Stephen Curry, Kevin Durant, Nicolas Batum, Russell Westbrook… Voici quelques-uns des joueurs nés en 1988. Danilo Gallinari fait partie de ce club, et à 37 ans, l’ailier italien n’a pas totalement tourné la page NBA.

« J’en garde toujours l’espoir. Si je revenais, ce serait en tant que vétéran, comme une sorte d’assurance pour une franchise, a-t-il expliqué. Je ne jouerais pas beaucoup, mais j’apporterais ma présence et mon expérience. »

Alors qu'il entame sa dernière danse avec l'Italie dans cet EuroBasket 2025, “Gallo” s’est relancé à Porto Rico, où il a brillé avec les Vaqueros de Bayamon. Il y a remporté le championnat, décrochant le titre de MVP des Finals avec ses 24 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne.

Milan ? C'est compliqué…

De quoi prouver qu'il en a encore sous le capot pour rejoindre un banc NBA ou un grand club européen. Pourquoi pas l’Olimpia Milan, son premier club professionnel.

« Je ne dis pas que c’est impossible, mais je considère que c’est très, très improbable, prévient-il. Plus le temps passe, plus cela semble compliqué. Pour revenir à Milan, il faut être désiré. Même durant mes dernières années en NBA, j’y ai pensé. Mais encore une fois, il faut que le club vous veuille. Ce n’est pas comme si je pouvais me réveiller un matin, passer un coup de fil et dire : ‘Salut, je suis prêt à revenir, vous me prenez ?’. Ça ne marche pas comme ça. »

Pour l'instant, Danilo Gallinari n'a aucune touche en Europe ou en NBA mais l'Euro pourrait changer la donne.