Danilo Gallinari très ambitieux pour sa dernière danse

Champion et MVP des Finals à Porto-Rico, Danilo Gallinari devra patienter avant de prendre des congés puisque lundi, il va se greffer à l'effectif italien qui prépare l'EuroBasket. L'ancien ailier des Knicks et des Hawks n'aurait manqué cette compétition pour rien au monde. Pourquoi ? Parce qu'il prendra sa retraite internationale à l'issue de cet Euro, et parce que sa carrière en sélection est une longue suite de rendez-vous manqués à cause des blessures.

« Il me manque une médaille avec l’équipe nationale, et ensuite je pourrai être heureux », confie Gallinari à La Gazzetta dello Sport. “Il est difficile d’évaluer ce que cela aurait pu donner…. J’ai commencé avec les Azzurri à 17-18 ans, quand le groupe olympique de 2004 était encore là, et sur toutes les étés possibles depuis, j’en ai manqué huit. C’est énorme. Parfois je me demande ce qui aurait pu arriver si j’avais aussi joué ces huit étés — mieux vaut ne pas y penser. Chaque été, tout peut arriver, même celui-ci…”

Mais plutôt que d'avoir des regrets, “Gallo” se projette sur ce dernier Euro et il est persuadé que l'Italie a un joli coup à jouer. Dans un groupe costaud avec la Grèce et l'Espagne, la Squadra Azzurra fera partie des outsiders.

“Je ne veux pas mettre la pression sur les gars, mais franchement, je vois une équipe que je pense forte et capable de bien faire” poursuit-il. “J’attends beaucoup de ce groupe. Je suis surmotivé pour ça, d’autant plus que ce sera ma dernière fois avec l’équipe nationale, ce qui ajoute une émotion supplémentaire.”