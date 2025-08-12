Danilo Gallinari, champion et MVP de la finale au Porto-Rico

L'ascenseur émotionnel doit être maximal pour Danilo Gallinari ! Une semaine après que son épouse, enceinte, a été hospitalisée après l'attaque d'un requin, voilà que l'Italien décroche son tout premier titre en carrière ! Devant 11 500 spectateurs, ses Vaqueros de Bayamon ont battu les Leones de Ponce 82-68 lundi soir. Un succès synonyme de titre avec une victoire 4-1 dans la série.

Auteur de 24 points, 6 rebonds et 4 passes décisives dans cette 5e manche, “Gallo” est élu MVP de la finale et c'est avec ces deux trophées sous le bras qu'il va prendre la direction de l'Italie pour rejoindre ses coéquipiers en sélection. La squadra azzurra débutera l'Eurobasket le 28 août face à la Grèce de Giannis Antetokounmpo.

Pour rester auprès de son épouse, l'ancien ailier des Knicks et des Nuggets avait manqué le premier match de cette finale, mais il a ensuite dominé les débats avec 24,5 points, 6,5 rebonds et 4 passes de moyenne. A ses côtés, un certain JaVale McGee, qu'il avait côtoyé à Denver il y a 15 ans !