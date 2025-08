L’épouse de Danilo Gallinari attaquée par un requin !

Comme le bouillant Demarcus Cousins, Danilo Gallinari poursuit sa carrière au Porto-Rico, et ce week-end, sa formation débute la finale du championnat. Sauf que l'Italien fait la une des journaux locaux pour une raison extra-sportive, et ça aurait pu être très dramatique ! Alors qu’elle se baignait jeudi dernier sur la plage du Carolina Resort à Porto Rico, son épouse Eleonora Boi a été attaquée par un requin, selon le Département des ressources naturelles et environnementales cité par le Daily Mail.

L’attaque a provoqué une plaie ouverte à la cuisse, confirmée par le capitaine Ruben Moyeno de la police municipale de Carolina. Enceinte, la compagne de l'ancien ailier des Nuggets et des Knicks a été rapidement prise en charge, et elle a raconté l'attaque à La Gazzetta dello Sport.

« J’étais quasiment au bord de l’eau avec mon mari et les enfants — on ne peut pas aller loin quand on est enceinte ! Soudain, j’ai senti une brûlure intense à la cuisse. Comme je suis Sarde et habituée à la mer, j’ai d’abord pensé à une méduse » raconte-t-elle. « J’ai touché ma cuisse et senti quelque chose de mou, j’ai commencé à hurler. En courant hors de l’eau, j’ai vu ma peau mâchée et qui se décollait… une vision horrible. »

À l’hôpital, les médecins ont confié à Eleonora Boi qu’ils n’avaient jamais vu un cas similaire dans la région en 30 ans, tandis que “Gallo” a choisi de rester auprès de son épouse.

« Danilo a été fort et présent. Mais le traumatisme a été énorme pour lui aussi. Je le pousse à retourner sur le terrain pour se concentrer sur la finale, mais il a décidé de rester avec moi jusqu’à lundi », conclut sa femme.

Photo : DR