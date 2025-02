JaVale McGee rejoint Danilo Gallinari à Porto Rico

Les Vaqueros de Bayamon, au Porto Rico, vont avoir des airs de Denver du début des années 2010. En effet, après Danilo Gallinari, il y a quelques jours, c’est désormais JaVale McGee qui s’envole vers cette destination pour poursuivre sa carrière.

Les deux joueurs ont déjà évolué ensemble sous les couleurs des Nuggets entre 2012 et 2015. Puis, le pivot a notamment continué sa carrière aux Warriors et aux Lakers où il a remporté trois titre de champion, en 2017 et 2018 avec Golden State, puis en 2020 avec Los Angeles.

La saison dernière, JaVale McGee (37 ans) avait disputé 46 matches avec les Kings et fini la saison en pensant encore à un avenir en NBA. « Je veux juste jouer au basket, rester concentré, continuer à travailler. Je veux clairement une opportunité de gagner. Le temps de jeu arrive en second bien sûr. Mais clairement, je veux gagner. C’est mon but ultime, plus que tout le reste », avait-il expliqué, écartant ainsi l’idée d’une retraite.

Sa carrière NBA compte, outre ses trois bagues donc, 909 matches de saison régulière et 74 de playoffs entre 2009 et 2024, pour 7.6 points et 5 rebonds de moyenne.

JaVale McGee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 WAS 75 15 49.4 0.0 66.0 1.6 2.3 3.9 0.3 2.1 0.4 0.8 1.0 6.5 2009-10 WAS 60 16 50.8 0.0 63.8 1.5 2.6 4.1 0.2 2.0 0.3 0.9 1.7 6.4 2010-11 WAS 79 28 55.0 0.0 58.3 2.8 5.2 8.0 0.5 2.9 0.5 1.3 2.4 10.1 2011-12 * All Teams 61 25 55.6 0.0 46.1 2.7 5.2 7.8 0.5 2.7 0.6 1.4 2.2 11.3 2011-12 * WAS 41 27 53.5 0.0 50.0 3.1 5.7 8.8 0.6 2.9 0.6 1.7 2.5 11.9 2011-12 * DEN 20 21 61.2 0.0 37.3 1.8 4.0 5.8 0.3 2.4 0.5 1.0 1.6 10.3 2012-13 DEN 79 18 57.5 100.0 59.1 2.0 2.8 4.8 0.3 2.3 0.4 1.1 2.0 9.1 2013-14 DEN 5 16 44.7 0.0 100.0 2.0 1.4 3.4 0.4 3.2 0.2 1.6 1.4 7.0 2014-15 * All Teams 23 11 53.2 0.0 66.7 0.8 1.9 2.7 0.1 1.3 0.1 0.8 0.9 4.6 2014-15 * DEN 17 11 55.7 0.0 69.0 0.8 2.0 2.8 0.1 1.7 0.1 0.8 1.1 5.2 2014-15 * PHL 6 10 44.4 0.0 50.0 0.7 1.5 2.2 0.3 0.3 0.0 0.8 0.2 3.0 2015-16 DAL 34 11 57.5 0.0 50.0 1.6 2.4 3.9 0.1 1.4 0.2 0.6 0.8 5.1 2016-17 GOS 77 10 65.2 0.0 50.5 1.3 1.9 3.2 0.2 1.4 0.3 0.5 0.9 6.1 2017-18 GOS 65 10 62.1 0.0 73.1 0.9 1.7 2.6 0.5 1.4 0.3 0.4 0.9 4.8 2018-19 LAL 75 22 62.4 8.3 63.2 2.6 5.0 7.6 0.7 2.8 0.6 1.4 2.0 12.0 2019-20 LAL 68 17 63.7 50.0 64.6 1.8 3.9 5.7 0.5 2.3 0.5 0.8 1.4 6.6 2020-21 * All Teams 46 15 51.1 20.8 65.7 1.7 3.5 5.2 0.9 2.6 0.4 1.3 1.2 7.3 2020-21 * CLE 33 15 52.1 25.0 65.5 1.6 3.5 5.2 1.0 2.4 0.5 1.4 1.2 8.0 2020-21 * DEN 13 14 47.8 0.0 66.7 1.8 3.5 5.3 0.5 3.2 0.2 1.2 1.1 5.5 2021-22 PHX 74 16 62.9 22.2 69.9 2.2 4.5 6.7 0.6 2.5 0.3 1.3 1.1 9.2 2022-23 DAL 42 8 64.0 40.0 58.5 0.7 1.8 2.6 0.3 1.3 0.1 0.9 0.6 4.4 2023-24 SAC 46 7 59.8 14.3 57.8 0.9 1.8 2.7 0.4 1.0 0.3 0.7 0.4 4.0 Total 909 16 57.8 19.2 60.4 1.8 3.3 5.0 0.4 2.1 0.4 1.0 1.4 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.