Ne parlez pas de retraite à JaVale McGee

Dans la foulée de la sortie de route prématurée des Kings dans la course aux playoffs, JaVale McGee a été interrogé sur la suite qu’il comptait donner à sa carrière. A 36 ans, le triple champion NBA a peu vu le parquet derrière Domantas Sabonis et Alex Len.

Même s’il a terminé avec son plus petit temps de jeu en moyenne sur une saison (7 minutes) et qu’il n’a joué que deux petites minutes sur les deux matchs de play-in de Sacramento, le pivot n’envisage pas encore la retraite. « Je veux juste jouer au basket, rester concentré, continuer à travailler », a-t-il répondu.

Un seul but, gagner

Avec ses trois bagues, dont deux conquises avec les Warriors, lorsque Mike Brown, l’actuel coach des Kings, était l’assistant de Steve Kerr, JaVale McGee a visiblement apprécié son expérience à Sacramento malgré cet échec en play-in et un rôle limité dans la rotation.

« J’ai l’impression que mon expérience a été bonne. Il y avait un bon groupe. Bien sûr, on aurait aimé aller plus loin, et au moins faire les playoffs, mais ça n’a pas marché. Ce sont des choses qui arrivent », a-t-il résumé.

Comme Sacramento ne l’avait signé que pour un an en début de saison, JaVale McGee va donc se retrouver à nouveau free agent. Que ce soit à Sacramento ou ailleurs, le vétéran a déjà une idée bien précise des formations susceptibles de l’intéresser.

« Je veux clairement une opportunité de gagner. Le temps de jeu arrive en second bien sûr. Mais clairement, je veux gagner. C’est mon but ultime, plus que tout le reste ».

JaVale McGee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 WAS 75 15 49.4 0.0 66.0 1.6 2.3 3.9 0.3 2.1 0.4 0.8 1.0 6.5 2009-10 WAS 60 16 50.8 0.0 63.8 1.5 2.6 4.1 0.2 2.0 0.3 0.9 1.7 6.4 2010-11 WAS 79 28 55.0 0.0 58.3 2.8 5.2 8.0 0.5 2.9 0.5 1.3 2.4 10.1 2011-12 * All Teams 61 25 55.6 0.0 46.1 2.7 5.2 7.8 0.5 2.7 0.6 1.4 2.2 11.3 2011-12 * WAS 41 27 53.5 0.0 50.0 3.1 5.7 8.8 0.6 2.9 0.6 1.7 2.5 11.9 2011-12 * DEN 20 21 61.2 0.0 37.3 1.8 4.0 5.8 0.3 2.4 0.5 1.0 1.6 10.3 2012-13 DEN 79 18 57.5 100.0 59.1 2.0 2.8 4.8 0.3 2.3 0.4 1.1 2.0 9.1 2013-14 DEN 5 16 44.7 0.0 100.0 2.0 1.4 3.4 0.4 3.2 0.2 1.6 1.4 7.0 2014-15 * All Teams 23 11 53.2 0.0 66.7 0.8 1.9 2.7 0.1 1.3 0.1 0.8 0.9 4.6 2014-15 * DEN 17 11 55.7 0.0 69.0 0.8 2.0 2.8 0.1 1.7 0.1 0.8 1.1 5.2 2014-15 * PHL 6 10 44.4 0.0 50.0 0.7 1.5 2.2 0.3 0.3 0.0 0.8 0.2 3.0 2015-16 DAL 34 11 57.5 0.0 50.0 1.6 2.4 3.9 0.1 1.4 0.2 0.6 0.8 5.1 2016-17 GOS 77 10 65.2 0.0 50.5 1.3 1.9 3.2 0.2 1.4 0.3 0.5 0.9 6.1 2017-18 GOS 65 10 62.1 0.0 73.1 0.9 1.7 2.6 0.5 1.4 0.3 0.4 0.9 4.8 2018-19 LAL 75 22 62.4 8.3 63.2 2.6 5.0 7.6 0.7 2.8 0.6 1.4 2.0 12.0 2019-20 LAL 68 17 63.7 50.0 64.6 1.8 3.9 5.7 0.5 2.3 0.5 0.8 1.4 6.6 2020-21 * All Teams 46 15 51.1 20.8 65.7 1.7 3.5 5.2 0.9 2.6 0.4 1.3 1.2 7.3 2020-21 * CLE 33 15 52.1 25.0 65.5 1.6 3.5 5.2 1.0 2.4 0.5 1.4 1.2 8.0 2020-21 * DEN 13 14 47.8 0.0 66.7 1.8 3.5 5.3 0.5 3.2 0.2 1.2 1.1 5.5 2021-22 PHX 74 16 62.9 22.2 69.9 2.2 4.5 6.7 0.6 2.5 0.3 1.3 1.1 9.2 2022-23 DAL 42 8 64.0 40.0 58.5 0.7 1.8 2.6 0.3 1.3 0.1 0.9 0.6 4.4 2023-24 SAC 46 7 59.8 14.3 57.8 0.9 1.8 2.7 0.4 1.0 0.3 0.7 0.4 4.0 Total 909 16 57.8 19.2 60.4 1.8 3.3 5.0 0.4 2.1 0.4 1.0 1.4 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.