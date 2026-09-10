Danilo Gallinari dresse l’inventaire de ses regrets

Avec 15 points de moyenne en 14 saisons NBA, Danilo Gallinari a bouclé une carrière que beaucoup lui envieraient. Pourtant, lorsqu’il regarde dans le rétroviseur, l’Italien voit forcément quelques occasions manquées, et surtout énormément de « et si ? ».

« À cause de mes blessures, il y a beaucoup de ‘what if’ dans ma carrière », reconnaît-il dans un entretien accordé à HoopsHype. « Je suis peut-être le plus grand ‘what if’ de l’histoire du basket. »

Une formule exagérée, mais qui résume bien son parcours. Danilo Gallinari a subi une opération du dos dès son année rookie avec les Knicks, avant de connaître deux ruptures du ligament croisé antérieur à dix ans d’intervalle.

La première reste peut-être la plus frustrante. En 2013, Denver vient de remporter 57 matchs lorsque l’Italien se blesse juste avant les playoffs. Privés de leur deuxième meilleur marqueur, les Nuggets sont éliminés dès le premier tour par les Warriors.

De graves blessures au pire moment

« Masai Ujiri et George Karl m’en parlent encore et mettent ça sur mon dos parce que je me suis fait les croisés juste avant les playoffs », plaisante-t-il. « Nous étions censés aller jusqu’en finale… Si je ne me blesse pas, peut-être que la saison se déroule différemment et que George Karl et Masai Ujiri connaissent ensuite des trajectoires différentes. »

Danilo Gallinari estime surtout que cette blessure l’a empêché de savoir jusqu’où il aurait réellement pu aller individuellement. Ses qualités techniques lui ont tout de même permis de se réinventer et de rester performant malgré une explosivité progressivement diminuée.

« Je n’ai probablement jamais connu mon vrai prime car je ne sais pas ce qu’il aurait pu être. J’ai été opéré du dos lors de mon année rookie, puis, lorsque je suis arrivé dans mon prime à Denver, je me suis fait les croisés. »

Dix ans plus tard, l’Italien pense enfin tenir une nouvelle occasion de jouer le titre lorsqu’il rejoint Boston. Mais avant même de pouvoir porter le maillot des Celtics en saison régulière, il subit une deuxième rupture du ligament croisé, à 34 ans.

« C’était beaucoup plus difficile que la première parce que j’avais 34 ans au lieu de 24 », explique-t-il. « Mentalement, c’est toujours plus difficile que physiquement. Le corps finit par s’adapter, mais la tête revient parfois sur le mouvement pendant lequel tu t’es blessé. »

Danilo Gallinari considérait alors les Celtics comme l’équipe idéale pour lui. Mais Boston l’échange finalement pour récupérer Kristaps Porzingis. Une décision qu’il comprend parfaitement.

« Je leur ai dit : ‘Les gars, j’aurais fait exactement la même chose à votre place.’ Vous avez un joueur de 34 ans qui revient d’une deuxième rupture des croisés et vous avez la possibilité de récupérer Kristaps Porzingis. Pour moi, il n’y avait même pas à réfléchir. »

Les Bucks plutôt que les Clippers, son plus gros regret

Son principal regret ne concerne toutefois pas une blessure. Danilo Gallinari révèle qu’avant de rejoindre Milwaukee pour finir la saison 2023/24, il disposait d’une autre possibilité : signer deux ans avec les Clippers. Il a préféré un contrat d’une saison avec les Bucks. Avec le recul, il considère cette décision comme la plus mauvaise de sa carrière.

« L’un de mes plus grands regrets est d’avoir choisi Milwaukee pour un an plutôt que de signer deux ans avec les Clippers. Je ne sais pas si beaucoup de gens le savent : j’avais la possibilité de signer deux ans avec les Clippers et j’ai choisi Milwaukee. Quand j’y repense, c’est probablement ma plus grosse erreur. »

Après une dernière saison NBA compliquée entre Washington, Detroit et Milwaukee, puis avant de briller à Porto Rico, Gallinari aurait ainsi aimé écrire une conclusion différente à son aventure américaine.

« Toutes les autres décisions que j’ai prises dans ma carrière étaient, je pense, de bonnes décisions. Celle-là, financièrement comme sportivement, a probablement été ma plus grosse erreur. »

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 Total 728 30 42.8 38.2 87.7 0.7 4.1 4.8 1.9 1.8 0.7 1.2 0.4 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.