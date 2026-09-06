Les Warriors et les Knicks avaient aussi Ben Simmons dans le viseur

Ben Simmons avait le choix. Alors que les Kings ont décidé de lui offrir un contrat d’un an et 3.5 millions de dollars après une saison entière loin des terrains, l’ancien premier choix de Draft intéressait d’autres franchises.

Selon Sam Amick, de The Athletic, les Warriors et les Knicks étaient ainsi « dans le coup » avant que l’Australien ne donne son accord à Sacramento. Marc J. Spears ajoute que les Wolves avaient également manifesté leur intérêt, même si Minnesota semblait plutôt envisager de l’inviter au training camp.

De quoi confirmer que les récents « workouts » de Ben Simmons ont rassuré la NBA sur son état physique. Âgé de 30 ans, le triple All-Star n’a plus disputé une rencontre depuis avril 2025, sous le maillot des Clippers. Il avait ensuite décidé de faire une pause afin de soigner ses problèmes physiques récurrents, notamment au dos.

Après avoir passé toute la saison 2025/26 sans club, son retour en NBA avait commencé à se concrétiser cet été, lorsque le GM des Kings, Scott Perry, s’était déplacé en Floride afin de l’observer lors d’un entraînement.

Un rôle plus important à Sacramento ?

L’intérêt de Golden State n’était d’ailleurs pas totalement surprenant. Avec ses 2m08, sa qualité de passe et sa polyvalence défensive, Ben Simmons aurait pu apporter de la taille et de la création aux Warriors.

Mais Golden State avait déjà complété son effectif dans les jours précédents, en recrutant d’abord Brandon Williams, puis Georges Niang pour occuper la dernière place garantie disponible.

La piste new-yorkaise était encore moins nouvelle puisque les Knicks s’étaient déjà renseignés sur Ben Simmons durant l’été 2025. Son nom avait même longtemps circulé pour la dernière place de l’effectif…

Rejoindre les champions en titre lui aurait toutefois probablement offert un rôle limité au sein d’un effectif déjà très fourni. Sacramento pouvait donc présenter un argument décisif : du temps de jeu. Depuis le transfert de De’Aaron Fox, les Kings cherchent des solutions à la mène et souhaitent entourer leur rookie Darius Acuff Jr.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 6 32 44.1 0.0 46.7 1.0 5.5 6.5 7.3 4.3 1.2 2.7 0.7 6.2 Total 281 34 55.8 14.3 59.6 1.9 6.2 8.0 7.7 2.9 1.7 3.4 0.7 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

«`