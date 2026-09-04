Les Kings donnent une chance et un contrat à Ben Simmons

Ben Simmons est de retour en NBA ! C’était dans les tiroirs depuis quelques temps avec le récent déplacement de Scott Perry, GM de Sacramento, en Floride pour venir observer de près le meneur de jeu. Les Kings avaient dans l’idée de renforcer leur ligne arrière et d’adjoindre un vétéran à Darius Acuff Jr., drafté cette année.

Shams Charania nous apprend que Ben Simmons (30 ans) a su convaincre la franchise de Sacramento, qui a décidé de miser sur lui avec un contrat d’une saison et 3.5 millions de dollars.

C’est un véritable pari puisque l’ancien de Philadelphie et Brooklyn n’a plus joué depuis le 29 avril 2025 et une rencontre de playoffs avec les Clippers. L’ancien All-Star sort donc d’une saison blanche et, plus important encore, connaît une deuxième partie de carrière très décevante.

Après ses débuts avec les Sixers, couronnées par de statistiques épaisses et complètes et plusieurs participations au All-Star Game, des problèmes physiques ont ainsi coupé son élan.

Depuis, il n’est que l’ombre de lui-même, sur le parquet et dans les chiffres, en passant plus de temps à l’infirmerie qu’aux côtés de ses coéquipiers. Et quand c’est le cas, il n’apporte plus autant qu’auparavant.

Que peut-il offrir à une équipe NBA après un an sans jouer ? Sur le papier, avec ses 2m08, il peut organiser le jeu, accélérer le rythme et défendre sur plusieurs postes, sans être trop gourmand avec le ballon puisqu’il reste un shooteur faible. Sans doute aussi que se retrouver dans une équipe sans grande ambition comme les Kings pourrait faciliter son retour au haut niveau, en lui retirant une certaine pression.