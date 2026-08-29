Les Kings offrent-ils une porte de retour à Ben Simmons ?

Le retour de Ben Simmons en NBA devient de plus en plus concret. Alors que l’ancien premier choix de la Draft 2016 avait récemment assuré qu’il préparait son comeback, il tient désormais une première piste sérieuse puisque les Kings ont décidé de venir l’observer.

Selon les informations de Sactown Sports, le GM de Sacramento, Scott Perry, s’est ainsi déplacé en Floride pour assister à un workout de l’Australien. Une démarche qui ne signifie évidemment pas qu’un contrat lui sera proposé, mais qui témoigne d’un véritable intérêt de la franchise californienne.

Car les Kings cherchent encore à renforcer leur ligne arrière. Après avoir sélectionné Darius Acuff Jr. en 7e position de la dernière Draft, Sacramento souhaite lui adjoindre un vétéran capable de prendre le relais à la mène et de l’accompagner dans sa première saison NBA.

La franchise étudie ainsi plusieurs profils. Outre Ben Simmons, Hoops Rumors évoque également Victor Oladipo, Cameron Payne, Elfrid Payton et désormais Gabe Vincent parmi les options explorées par Sacramento.

Un profil très différent derrière Darius Acuff Jr.

Ben Simmons offre évidemment un profil très particulier. À 2m08, l’ancien Sixer peut organiser le jeu tout en défendant sur plusieurs postes et sans avoir besoin de beaucoup de tirs pour être utile. Des qualités qui lui avaient notamment permis de trouver sa place en sortie de banc lors de son passage aux Clippers en 2025.

Reste à savoir ce qu’il reste physiquement du joueur sélectionné trois fois au All-Star Game entre 2019 et 2021. Miné par ses problèmes de dos pendant longtemps, Ben Simmons n’a ainsi plus joué en NBA depuis son passage aux Clippers au printemps 2025 et il a fait une croix sur toute la saison 2025/26 afin de retrouver la santé.

Plusieurs franchises ont néanmoins pris contact avec son entourage ces dernières semaines et il serait disposé à accepter un contrat au salaire minimum pour retrouver une place dans la Grande Ligue…