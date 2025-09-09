La piste Ben Simmons se refroidit à New York…

Qui héritera de la dernière place libre dans l'effectif des Knicks ? On savait que Ben Simmons et Landry Shamet étaient les deux options privilégiées de la franchise, mais on apprend par Ian Begley (SNY) que Malcolm Brogdon en est bel et bien une également.

Notre confrère ajoute, en revanche, que Ben Simmons n'a pas reçu d'offre de la part de New York, malgré des discussions entre les deux camps au cours de l'intersaison. Ce qui vient contredire les informations de Marc Stein, qui précisait un peu plus tôt que l'Australien, parait-il indécis quant à la suite de sa carrière, aurait refusé la proposition d'un an des New-Yorkais, trop faible à son goût financièrement…

En clair, tout se jouerait donc actuellement entre Landry Shamet, le photographe de l'US Open de tennis, et Malcolm Brogdon, aussi ciblé par les Warriors et les Wolves.

L'un (Landry Shamet) offre plus de garanties physiquement, au-delà de déjà bien connaître l'organisation, même si l'autre (Malcolm Brogdon) semble capable d'élever davantage le plafond collectif des Knicks.

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 ☆ PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 ☆ PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 ☆ PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 * All Teams 51 22 52.0 0.0 72.7 0.9 3.8 4.7 5.6 2.1 0.7 2.0 0.5 5.0 2024-25 * BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 2024-25 * LAC 18 16 43.4 0.0 85.7 0.9 2.9 3.8 3.1 1.4 0.7 0.8 0.4 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.