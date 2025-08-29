Malcolm Brogdon sur les tablettes de plusieurs équipes

Après une saison à Washington où il n’a joué que 24 matchs, Malcolm Brogdon est free agent et n’a toujours pas trouvé une équipe pour la saison prochaine. Une situation qui pourrait se décanter dans les prochains jours puisque l’ancien Rookie de l’Année est dans le viseur de plusieurs équipes comme le rapportent Jake Fischer et James Edwards de The Athletic dont les Warriors.

Golden State n’a toujours pas effectué le moindre mouvement depuis le début de cette intersaison, bloqué dans un dossier Jonathan Kuminga qui semble sans fin. Une fois l’avenir de l’ailier acté, la franchise californienne pourrait s’activer en signant plusieurs joueurs dont Malcolm Brogdon et Al Horford.

Entre New York et Minnesota

Malcolm Brogdon intéresserait également les Knicks et les Timberwolves, deux équipes qui visent aussi Malik Beasley qui va pouvoir signer un nouveau contrat NBA après un été compliqué marqué par cette enquête du FBI autour de son implication dans un système de paris.

Du côté de Minnesota, si Malcolm Brogdon se présente comme une option pour le poste de première rotation à l'arrière, le “front office” tenterait également de prolonger Bones Hyland et l’ancien des Clippers serait plutôt la priorité. Si les Wolves disposent actuellement de deux places dans leur effectif, ils ne peuvent signer qu’un seul joueur afin d'éviter le fameux et sévère “second apron” qui pourrait limiter les prochains choix du management de Tim Connelly.

À New York, Malcolm Brogdon pourrait prendre la dernière place disponible dans l’effectif, mais la fragilité du meneur interroge dans la “Big Apple”. Lors des deux dernières saisons, il n’a joué que 55 matchs et les Knicks préféreraient plutôt un joueur fiable physiquement pour pallier d'éventuelles absences de Jalen Brunson.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NYK 68 35 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 ☆ NYK 77 35 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 ☆ NYK 65 35 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.