Bones Hyland favori pour obtenir la dernière place à Minnesota ?

Les Wolves ont encore deux places dans leur effectif, et les dirigeants se creusent la tête pour savoir qui recruter afin de conclure le groupe de la saison 2025/26. The Athletic annonce que Malcolm Brogdon, Cameron Payne et Landry Shamet font partie des candidats. Néanmoins, il y a un favori et c'est Bones Hyland.

Il connaît déjà la maison, après avoir signé un « two-way contract » en février dernier et joué quatre matches avec les Wolves. De plus, c'est une vieille connaissance de Tim Connelly, qui était dirigeant à Denver au moment de le drafter en 2021, avant de devenir le président des Wolves depuis 2022.

Comme le training camp ne commence que fin septembre, la franchise de Minnesota n'est pas dans l'urgence. Mais pourquoi un seul favori pour deux places ? Parce que s'il y a bien deux places libres, financièrement, les Wolves n'ont pas la marge pour signer deux joueurs.

La fameuse « second apron », si sévère avec les équipes qui dépensent trop, n'est pas loin (à 5.8 millions de dollars) et si la franchise utilise sa « taxpayer midlevel exception » à 5.7 millions pour un 14e joueur, alors la suite sera compliquée. Les Wolves voudront sans doute garder un peu de flexibilité, ce qui explique qu'il ne reste, en réalité, qu'une vraie place pour accompagner Anthony Edwards et Rudy Gobert.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 19 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 * All Teams 56 19 39.9 37.1 84.3 0.4 2.1 2.4 3.1 1.7 0.7 1.5 0.3 11.8 2022-23 * DEN 42 20 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 * LAC 14 19 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 15 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 * All Teams 24 10 39.8 39.0 88.5 0.2 0.8 1.0 1.3 1.2 0.8 1.0 0.2 6.2 2024-25 * LAC 20 11 39.1 38.8 88.5 0.2 0.9 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 * MIN 4 4 66.7 50.0 0.0 0.0 0.2 0.2 1.0 0.8 0.0 0.2 0.0 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.