Jaylen Clark prolongé, Bones Hyland débarque aux Wolves

Finalement, le marché des « buy-out » est très calme, et les Wolves ont converti le « two-way contract » de Jaylen Clark en un contrat de deux ans, totalement garantis ! En février, profitant de l’absence de Donte DiVincenzo, cet arrière spécialiste de la défense a tourné à 6.9 points de moyenne, avec trois rencontres à 10 points et plus.

Conséquence de ce contrat, ça libère une place de « two-way contract », et les Wolves ont décidé de le proposer à Bones Hyland. Drafté en 26e position par Tim Connelly aux Nuggets en 2021, il va donc retrouver son ancien dirigeant, et il venait d’être transféré des Clippers aux Hawks, avant d’être coupé.

À Los Angeles, ou plutôt Inglewood, il tournait à 7.2 points de moyenne en 11 minutes comme doublure de James Harden… sauf qu’il jouait très peu, se contentant d’intégrer la rotation en cas de blessures.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.