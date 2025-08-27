Les Wolves s’intéressent également à Malik Beasley

Où jouera Malik Beasley ? Après un été chaotique, marqué par les suspicions autour de ses performances et de son implication dans un système de paris, l'arrière est toujours « free agent ».

Outre les Pistons, qui lui ont gardé une place et qui peuvent le signer pour 7.2 millions de dollars pour la saison prochaine, plusieurs équipes se sont renseignées à son sujet : les Knicks, les Cavs et dernièrement les Wolves.

L'arrière de 28 ans connait d'ailleurs bien Minnesota, puisqu'il y a évolué presque trois saisons, entre 2020 et 2022, avant d'être inclus dans l'échange autour de Rudy Gobert.

Comme les Wolves sont à 5.9 millions de dollars du « second apron », ils peuvent offrir un peu plus que le salaire minimum au shooteur, même si c'est moins que ce que peuvent lui donner les Pistons.

Plusieurs équipes peuvent ainsi lui proposer plus. Il s'agit des Nets (15 millions), des Hornets, des Bulls et des Wizards (14.1 millions), des Pacers (13.5 millions) ou du Thunder (8.5 millions). Tout dépendra des priorités de Malik Beasley, les Knicks, les Cavaliers et les Wolves lui offrant surtout la possibilité de rêver du titre.

En tout cas, maintenant qu'il n'est plus au cœur de l'enquête du FBI, il a le choix quant à sa nouvelle équipe.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.