Labaron Philon Jr. conscient d’être chanceux à Philadelphie

Quand il a été choisi en 22e position à la Draft 2026, Labaron Philon Jr. s’attendait à jouer avec un trio phare composé de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George. À peine six semaines plus tard, le voilà toujours entouré par la paire Embiid/Maxey, mais également par Jaylen Brown et surtout LeBron James !

La preuve que tout peut aller très vite en NBA et que le meneur ne vivra assurément pas une année rookie comme les autres, à sa sortie d’Alabama et à seulement 20 ans. Mais pas de quoi l’effrayer pour autant.

« J’ai la chance d’arriver dans une équipe qui vise le titre et j’en suis très reconnaissant », a-t-il confié pour The Athletic. « J’ai le sentiment que je vais avoir l’occasion de me battre pour ma place dans un effectif rempli de vétérans et ça n’arrive pas à tout le monde, donc je me estime chanceux. Mon état d’esprit est de continuer à travailler et de progresser. Je veux tirer pleinement profit de cette opportunité pour mes débuts dans la ligue. »

Quelle place dans la rotation ?

Le mois dernier, les Sixers s’imaginaient responsabiliser rapidement leur nouveau joueur, mais l’arrivée d’un LeBron James plus meneur qu’auparavant risque de rebattre les cartes dans la rotation, alors que leur recrutement est bouclé.

« Il est talentueux et, dans ma tête, il commencera le camp d’entraînement en étant dans la rotation », lançait en tout cas Nick Nurse. « Il est dynamique ballon en main et il sait passer assez rapidement d’une action à une autre. Ce sont des qualités qui ne s’enseignent pas. »

Toujours est-il qu’avec ou sans temps de jeu important, Labaron Philon Jr. en profitera surtout pour apprendre et grandir auprès de certains des meilleurs joueurs de la ligue. Comme il le fait depuis un moment maintenant et comme il l’a déjà fait en Summer League.

« J’ai l’impression d’apprendre autant sur le terrain qu’en dehors », a-t-il estimé. « Pouvoir jouer avec ou sans le ballon m’a été très précieux et être capable de défendre à un haut niveau l’a aussi été. C’est même l’une des raisons pour lesquelles je suis resté à Alabama pour une deuxième année : je voulais apprendre. Apprendre à mieux aérer le jeu et à trouver des moyens d’impacter le match à un niveau élevé. Ça a toujours été ça mon état d’esprit. Je veux continuer à progresser et à évoluer en tant qu’homme mais également en tant que basketteur. »

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