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Les Sixers ne s’attendaient pas à pouvoir choisir Labaron Philon Jr.

Publié le 24/06/2026 à 18:58 Twitter Facebook

NBA – Le meneur de jeu était attendu assez haut mais finalement, et pour leurs plus grands plaisir et besoin, les dirigeants de Philadelphie ont pu le sélectionner en 22e position.

Après avoir été appelé par Adam Silver, en 22e position de la Draft, Labaron Philon Jr. n’a pas pu cacher son émotion ni ses larmes, encore bien visibles sur la scène au moment de serrer la main du patron de la NBA.

Attendu un peu plus tôt, l’ancien arrière de l’université d’Alabama a patienté plus que prévu. Pour le plus grand bonheur de Philadelphie. « Il était plutôt haut sur notre tableau et on était surpris qu’il soit disponible », admet le président des Sixers, Mike Gansey.

Il faut dire qu’avec ses 22 points de moyenne et son 40% de réussite à 3-pts la saison passée, le meneur de jeu a un profil intéressant offensivement. « C’est un scoreur très talentueux », poursuit son nouveau coach Nick Nurse. « Il est vraiment rapide et peut marquer de différentes manières. Il a évolué dans un style qui ressemble à celui des professionnels. Alabama est une équipe qui jouait vite et ce système va nous servir. Comme Mike l’a dit, il occupait une place de choix dans notre tableau. »

Il va surtout offrir une nouvelle solution en attaque sur les lignes arrières. Pendant les playoffs, Tyrese Maxey et VJ Edgecombe étaient isolés dès qu’il fallait faire le jeu, marquer des paniers au talent ou en un-contre-un.

Avec Labaron Philon Jr., les Sixers obtiennent une lame supplémentaire capable de découper les défenses.

« Je veux retirer de la pression à Tyrese et VJ », annonce le rookie. « On peut faire une sacrée saison. Avec Joel Embiid et Paul George, on a un excellent effectif. Je pense pouvoir évoluer à haut niveau, aller dans la raquette et me créer des shoots. »

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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