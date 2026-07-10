Labaron Philon Jr. prend déjà ses responsabilités

Les Sixers ne pensaient pas pouvoir sélectionner Labaron Philon Jr. avec leur 22e choix le mois dernier. Aussi, ils ne cachaient pas leur satisfaction d’avoir récupéré le meneur d’Alabama. Dès son premier match de Summer League à Las Vegas, le rookie a commencé à justifier cet enthousiasme.

Avec 18 points et 7 passes dans la victoire face aux Pistons, Labaron Philon Jr. a immédiatement affiché sa capacité à créer pour lui-même et pour les autres.

« Je voulais montrer que je pouvais être au niveau », explique-t-il. « Je voulais conserver la même mentalité qu’à Alabama, rester la même personne. Être moi-même. »

Le meneur n’a surtout pas hésité à prendre ses responsabilités. À 50 secondes de la fin, il a ainsi inscrit le panier qui a définitivement fait basculer la rencontre en faveur de Philadelphie. Un tir important que son entraîneur, TJ DiLeo, l’avait encouragé à prendre.

« Il est comme ça. C’est un sacré joueur », assure le coach des Sixers en ligue d’été, qui lui a rapidement confié le ballon et les clés de l’attaque.

Les clés de l’attaque

Une responsabilité que le staff souhaite lui donner depuis le début de la préparation.

« C’est une grosse responsabilité », poursuit TJ DiLeo. « Il faut trouver le bon équilibre, parce que cela déteint sur toute l’équipe. Il a créé des tirs pour ses coéquipiers, tout le monde a fait circuler le ballon et l’a suivi. Je suis fier de lui. Il va évidemment progresser et grandir, mais c’est un bon premier pas. »

Les Sixers imaginaient Labaron Philon Jr. comme une option supplémentaire derrière VJ Edgecombe et Tyrese Maxey. Depuis la Draft, Jaylen Brown et Anfernee Simons ont rejoint Philadelphie, densifiant encore davantage les lignes arrière.

Les occasions risquent donc d’être limitées lors de sa première saison. En Summer League, le rookie dispose en revanche de toute la liberté nécessaire pour montrer l’étendue de son registre offensif.

« Il faut parfois le laisser jouer en un-contre-un, parce qu’il est capable de mettre des tirs dans ces situations », estime TJ DiLeo.

Une confiance déjà visible sur la possession décisive. « Je pense qu’ils savaient ce que j’allais faire », raconte Labaron Philon Jr. sur ce shoot, en parlant des dirigeants des Sixers, le président Mike Gansey ou Jameer Nelson, son bras droit, ainsi que de ses coéquipiers Adem Bona et Dominick Barlow, tous présents sur le banc.