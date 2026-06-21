Draft 2026 | Les Wolves prêts à drafter beaucoup plus haut ?

Alors qu’ils ne possèdent que le 28e choix de la Draft 2026, les Wolves pourraient bien avoir des ambitions bien plus élevées. Selon le Star Tribune, la franchise de Minneapolis a ainsi organisé un workout privé avec le meneur d’Alabama Labaron Philon Jr.

Le simple fait qu’il soit reçu par les Wolves interpelle. La plupart des « Mock Draft » projettent en effet ce meneur aux alentours de la 15e place, bien loin de la 28e position actuellement détenue par Minnesota. De quoi alimenter les spéculations autour d’un possible échange pour grimper de quelques places.

Un profil qui colle aux besoins de Minnesota

Après avoir sélectionné deux pivots lors de la Draft 2025, avec Joan Beringer au premier tour puis Rocco Zikarsky au second, les Wolves semblent désormais focaliser leur attention sur le poste de meneur. À ce titre, Labaron Philon Jr. coche de nombreuses cases.

L’arrière d’Alabama sort d’une saison particulièrement convaincante avec 22 points et 5 passes décisives de moyenne. Capable de créer son propre tir comme de sanctionner derrière l’arc, il a notamment converti 40% de ses tentatives à 3-points sur plus de six tirs par rencontre. Son profil de créateur-shooteur pourrait parfaitement s’intégrer aux côtés d’Anthony Edwards tout en offrant davantage de solutions balle en main à Chris Finch.

L’idée de monter dans la Draft n’est pas inédite à Minnesota. Il y a deux ans, les Wolves avaient déjà frappé fort en récupérant le 8e choix auprès de San Antonio afin de sélectionner Rob Dillingham, malgré l’absence initiale de choix au premier tour. Une opération coûteuse qui avait nécessité l’envoi d’un futur premier tour de Draft non protégé ainsi qu’un échange de choix (« swap »). C’était déjà pour récupérer un meneur, sans grande réussite…