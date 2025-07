Joan Beringer, potentiel « steal » de la Draft pour les dirigeants NBA

ESPN a profité de la Summer League pour interroger 20 dirigeants et scouts NBA sur la dernière Draft. Et une large majorité d'entre eux votent ainsi pour Cooper Flagg pour le titre de Rookie de l'année 2025/26.

Évidemment, ces avis prononcés avant que les joueurs ne disputent un seul match officiel dans la Grande Ligue sont à prendre avec des pincettes, mais on notera que Joan Beringer a fait forte impression à Las Vegas. Le nouveau joueur des Wolves, choisi en 17e position, a ainsi reçu 4 votes dans la catégorie du plus gros « steal » potentiel de la cuvée. Seul Carter Bryant, le 14e choix des Spurs, le devance ainsi sur cette question, avec 5 votes reçus.

« Joan Beringer peut potentiellement devenir un joueur du Top 5 de cette Draft » assure carrément un GM de la conférence Est. « Son potentiel est exceptionnel, et il ne sait même pas encore comment jouer. En plus, il est dans une situation parfaite puisqu'il pourra apprendre et se développer avec tous leurs intérieurs. »

Alors qu'il n'a débuté le basket qu'en 2021, Joan Beringer est ainsi un diamant brut qui a affiché à la fois ses qualités et ses limites à Las Vegas, avec un sens du contre et des qualités athlétiques impressionnantes, mais aussi une grosse naïveté qui lui a fait prendre beaucoup de fautes sur ses derniers matchs…

À noter que Noah Penda, le 32e choix de la Draft, a également reçu un vote dans la même catégorie.

Quel est votre choix pour le trophée de Rookie de l'année ?

1. Cooper Flagg (Dallas) : 17 votes

2. Dylan Harper (San Antonio) : 2 votes

Ont aussi reçu des votes : Tre Johnson (Washington Wizards)

À part Cooper Flagg, quel rookie sera le meilleur choix de la Draft ?

1. VJ Edgecombe (Philadelphie) : 10 votes

2. Dylan Harper (San Antonio) : 6 votes

Ont aussi reçu des votes : Carter Bryant (San Antonio), Yang Hansen (Portland), Tre Johnson (Washington), Nique Clifford (Sacramento), Asa Newell (Atlanta)

Quel rookie sera le « steal » de la Draft ?

1. Carter Bryant (San Antonio) : 5 votes

2. Joan Beringer (Minnesota) : 4 votes

3. Kasparas Jakucionis (Miami) : 2 votes

Ont aussi reçu des votes : Walter Clayton Jr. (Utah), Tre Johnson (Washington), Collin Murray-Boyles (Toronto), Asa Newell (Atlanta), Noah Penda (Orlando), Danny Wolf (Brooklyn), Khaman Maluach (Phoenix), Cedric Coward (Memphis), Liam McNeeley (Charlotte), Chaz Lanier (Detroit), Carter Bryant (San Antonio), Nique Clifford (Sacramento)

Quel joueur a été choisi étonnamment haut ?

1. Egor Demin (Brooklyn) : 7 votes

2. Yang Hansen (Portland) : 4 votes

3. Cedric Coward (Memphis) : 3 votes

Ont aussi reçu des votes : Thomas Sorber (Oklahoma City), Drake Powell (Brooklyn), Collin Murray-Boyles (Toronto), Derik Queen (New Orleans), Noa Essengue (Chicago) alors qu'un votant a préféré ne pas répondre

Qui sera le premier choix de la Draft 2026 ?

1. Darryn Peterson (Kansas): 12 votes

2. A.J. Dybantsa (BYU) : 8 votes