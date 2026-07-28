LeBron James surtout utilisé à la mène avec les Sixers ?

Ce lundi, les Sixers ont officialisé la signature de LeBron James pour les deux prochaines années, même si la seconde est en option. En attendant sa conférence de presse de présentation, on sait déjà que le « King » retrouvera son numéro 23 à Philadelphie.

Mais ce n’est pas tout : d’après ESPN, il se murmure aussi que LeBron James devrait retrouver davantage un rôle de meneur de jeu la saison prochaine. Une manière de profiter de ses qualités de passeur pour alimenter les nombreux scoreurs présents autour de lui.

Il devra en effet partager le ballon avec Joel Embiid, Jaylen Brown et Tyrese Maxey, qui tournaient respectivement à 26.9 points, 28.7 points et 28.3 points de moyenne en 2025/26. Sans parler de VJ Edgecombe ou d’Anfernee Simons, qui aiment également avoir la balle entre les mains.

Une formule déjà utilisée avec les Lakers

Meilleur passeur de la ligue et sacré champion NBA avec les Lakers en 2019/20, lorsque Frank Vogel l’avait installé comme principal organisateur, LeBron James connait bien ce rôle. Son utilisation à la création permettrait à Maxey, Brown ou Edgecombe d’évoluer davantage sans ballon, tout en facilitant les prises de position de Joel Embiid.

Pour sa 24e saison, on peut également s’attendre à ce que LeBron James se concentre encore davantage sur l’organisation du jeu. En 2025/26, il tournait à 20.9 points et 7.2 passes décisives de moyenne. Il s’agissait de sa plus faible moyenne au scoring depuis sa saison rookie, également achevée à 20.9 points par match.

À 41 ans, le quadruple MVP continue en attendant de se préparer en compagnie de son nouveau coéquipier Tyrese Maxey. Les Sixers se réjouissent d’accueillir « l’un des plus grands joueurs de l’histoire », capable de « générer un impact immense » partout où il est passé, selon Mike Gansey, son nouveau président.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 60 33:09 51.5 31.7 73.7 0.7 5.4 6.1 7.2 1.4 1.2 3.0 0.6 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.