Free agency 2026 | Le Top 10 des ailiers-forts

La « free agency » 2026 est relativement pauvre en grosses stars et joueurs susceptibles de changer le visage de la ligue s’ils changent d’équipes, et le poste d’ailier-fort n’échappe pas à ce constat. Aucune tête d’affiche n’est sur le marché cet été, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a pas de solides éléments à saisir. Notamment avec des joueurs qui ont brillé lors des derniers playoffs.

1 – Tobias Harris (33 ans – non protégé – Detroit Pistons)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 13.3 points, 5.1 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : 18.1 points, 7.2 rebonds

Contrairement à son coéquipier Jalen Duren, Tobias Harris est monté d’un cran en playoffs. Il a presque été, avec Cade Cunningham, le meilleur joueur de Detroit durant les deux séries face au Magic et aux Cavaliers. Les qualités de l’intérieur sont connues de tous, au fil des années : professionel, il apporte des points, des rebonds, du shoot extérieur, sans trop en faire, dans l’ombre. Le parfait joueur de complément pour équilibrer un groupe. Isaiah Stewart parti, Jalen Duren sur le départ, les Pistons ont tout intérêt à le conserver.

2 – Rui Hachimura (28 ans – non protégé – Los Angeles Lakers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 11.5 points, 3.3 rebonds (51% de réussite au shoot, 44% à 3-pts)

Stats 2025/26 (playoffs) : 17.5 points, 4 rebonds (57% à 3-pts)

Après plusieurs saisons à se chercher, le Japonais a enfin trouvé sa parfaite place sur les parquets. Il excelle désormais dans un rôle de shooteur, notamment en « catch-and-shoot », où son adresse a fait merveille à Los Angeles. Et encore plus durant les playoffs. Pour entourer Luka Doncic et LeBron James, il possède le profil idoine. En plus, grâce à ses « Bird Rights », la franchise californienne peut le prolonger même au-dessus du salary cap. Mais la concurrence existe, notamment du côté de San Antonio et Brooklyn.

3 – Jonathan Kuminga (23 ans – team option – Atlanta Hawks)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 12.2 points, 5.6 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : 13.7 points, 3.3 rebonds

Après des interminables mois à attendre son départ de Golden State, le Congolais avait enfin trouvé une nouvelle équipe à Atlanta. Mais ça ne durera visiblement pas puisque les Hawks ont fait le choix de le libérer cet été. Il faut dire qu’il n’a pas explosé en Géorgie avec ses 13.7 points de moyenne en playoffs, au premier tour face aux Knicks. Le voilà désormais libre de signer où bon lui semble pour enfin obtenir le contrat et les responsabilités qu’il estime mériter. C’est un virage très important dans sa carrière, pour un joueur au potentiel considérable mais qui n’a pas été totalement visible sur le long terme jusqu’à maintenant.

4 – John Collins (28 ans – player option – Los Angeles Clippers)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 13.6 points, 5.3 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : 11.3 points, 4.3 rebonds

Malgré une saison mitigée à Los Angeles, l’ancien d’Atlanta a montré de bonnes choses, notamment en janvier avec son énorme adresse à 3-pts. Avec son shoot extérieur et sa capacité à mettre des points, il peut rendre des services, surtout qu’il n’a que 28 ans. C’est pourquoi les Spurs, encore eux, regardent vers lui, pour épauler Victor Wembanyama, mais aussi le Magic et les Sixers.

5 – Draymond Green (36 ans – player option – Golden State Warriors)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 8.4 points, 5.5 rebonds, 5.5 passes

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas disputé les playoffs

L’intérieur des Warriors a fait un geste pour sa franchise, en refusant son option pour négocier un nouveau contrat moins onéreux et laisser la possibilité de faire un énorme coup : signer LeBron James et monter un transfert pour faire venir Anthony Davis. Mais la prolongation de Kristaps Porzingis, quelques heures après, a diminué les chances de voir ce coup de poker réussir. Néanmoins, même libre, pas suspense : l’avenir de Draymond Green va continuer de s’écrire à Golden State.

6 – Guerschon Yabusele (30 ans – Chicago Bulls)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 5.6 points, 3.5 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas disputé les playoffs

7 – GG Jackson (21 ans – team option – Memphis Grizzlies)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 12.5 points, 4.3 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas disputé les playoffs

8 – Precious Achiuwa (26 ans – Sacramento Kings)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 10.1 points, 6.7 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas disputé les playoffs

9 – Marvin Bagley (27 ans – Dallas Mavericks)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 10.5 points, 6.1 rebonds

Stats 2025/26 (playoffs) : n’a pas disputé les playoffs

10 – Kyle Anderson (34 ans – Minnesota Timberwolves)

Stats 2025/26 (saison régulière) : 6.2 points, 3.5 rebonds, 2.9 passes

Stats 2025/26 (playoffs) : 1.9 point, 0.9 rebond, 1.9 passe

Mentions : Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Jeremy Sochan (New York Knicks), Jordan Walsh (Boston Celtics), Kevin Love (Utah Jazz), Mo Gueye (Atlanta Hawks), Jonathan Isaac (Orlando Magic), Jabari Walker et Trendon Watford (Philadelphie 76ers), Jeff Green (Houston Rockets), Kenrich Williams (Oklahoma City).

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.