Tobias Harris, la force tranquille des Pistons

« Couverture de survie ». C’est le surnom donné à Tobias Harris par JB Bickerstaff en fin de saison, et le coach des Pistons manque de mots pour vanter les qualités de son ailier.

« Sa confiance en lui. Il n’a aucun doute sur ce qui il est, et quand vous n’avez pas ces doutes, vous jouez librement dans les moments importants » confie le coach à propos de son vétéran. « Dans ces moments-là, vous faites confiance au travail que vous avez accompli parce que vous savez le temps que cela vous a pris au fil des années. Il connaît parfaitement son jeu. Beaucoup de joueurs pensent que le basket se résume à dribbler encore et encore. Tobias, lui, sait exactement où il veut aller. Il peut jouer au poste, vous pousser vers le panier, vous attaquer face au cercle… Mais au final, il va toujours atteindre son spot préféré, s’élever et mettre son tir. »

Un leader par l’exemple

Dans ces playoffs, Tobias Harris a considérablement haussé son niveau de jeu, passant de 13.3 points et 5.1 rebonds à 21.3 points et 8 rebonds par match. Aux côtés d’un Cade Cunningham régulier à plus de 20 points, il s’est imposé comme la meilleure deuxième option de l’effectif.

Pour l’intéressé, ce qui lui tient le plus à coeur, c’est de se comporter en leader. L’effectif est jeune, et avant de penser aux points marqués, il faut responsabiliser ses coéquipiers et leur apprendre la culture de la gagne.

« Ma manière d’être un leader, c’est de montrer l’exemple dans le travail, dans la façon de prendre soin de son corps », explique-t-il ainsi. « Mais j’aime laisser ces gars s’exprimer, parce qu’ils représentent la prochaine génération de leaders de cette équipe. Quand je dois intervenir et recentrer tout le monde sur le niveau de concentration nécessaire, je dis ce que j’ai à dire. Mais pour moi, si quelque chose ne correspond pas à une culture de la gagne, alors je vais forcément le signaler. »

À l’écouter, jamais il n’a été aussi épanoui, lui qui est passé par le Magic, les Clippers et les Sixers.

« Mes coéquipiers m’apportent énormément d’énergie positive. Je dis tout le temps à ma femme : ‘J’adore faire partie de cette équipe, j’adore être avec ces gars-là’ », conclut Tobia sHarris. « Sur le terrain comme en dehors, la communication, notre manière d’être tous amis, vraiment… Je suis le vétéran du groupe, mais je vois cette équipe comme des amis pour la vie en dehors du basket, et ça, c’est rare. J’ai joué avec beaucoup de joueurs. Je peux probablement compter sur les doigts d’une main ceux que je considère comme de vrais amis. »

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11:24 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL 28 11:36 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 ORL 27 36:04 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30:20 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34:50 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 DET 27 33:27 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2015-16 ORL 49 32:51 46.4 31.1 78.4 1.4 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2016-17 DET 82 31:18 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET 48 32:34 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 LAC 32 34:32 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 LAC 55 34:37 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 PHI 27 34:58 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHI 72 34:18 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32:29 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34:50 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32:55 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33:50 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31:35 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.7 0.9 1.0 0.4 13.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.