Tobias Harris, la « couverture de survie » des Pistons

Chacun remplit son rôle à Detroit, et au regard du classement, la recette semble plutôt bien fonctionner. Aux côtés des leaders de l’équipe et des jeunes « role players », Tobias Harris remplit son costume de vieux sage, de vétéran qui sert de guide à ses coéquipiers et dont la présence rassure, sur et en dehors du terrain.

S’il n’est plus en première ligne à 33 ans, il reste l’un des baromètres de l’équipe, dans un style « all-around » qui peut rendre bien des services, comme ce week-end lorsque sa science du basket sur jeu posé a donné un sacré coup de pouce à Detroit pour l’emporter face au Magic (23 points), ou encore la nuit dernière, lorsqu’il a scoré 11 points en trois minutes au retour des vestiaires pour relancer les siens après une première mi-temps compliquée à Cleveland.

« Il est toujours là quand on a besoin de lui. C’est le plus beau compliment qu’on puisse faire à un joueur », a glissé son coach, JB Bickerstaff. « Quelle que soit la situation, le moment, ou le score, Tobias va toujours réussir à faire l’action qu’il faut. C’est un joueur qui connaît son jeu, il sait comment se positionner, que ce soit pour stopper un run ou en prolonger un. On peut lui passer le ballon à certains endroits, et on sait que ça va nous rapporter deux points ou au moins une faute. Je le considère comme… ma couverture de survie depuis un an et demi maintenant. C’est ce qu’il représente pour moi et pour cette équipe ».

A son tour de transmettre

Tobias Harris n’a peut-être plus la même explosivité qu’à ses débuts, mais maîtrise son jeu et ses points forts comme jamais en attaque. Un atout précieux lorsqu’il arrive aux Pistons d’être en manque de solutions.

« Je profite simplement des « mismatchs », je fais ce que je sais faire, aller chercher mes tirs et me laisser porter par le rythme et l’énergie de notre équipe. Je profite simplement de la confiance que les gars me portent pour trouver les bonnes situations, tirer et être prêt », a-t-il souligné. « Pour moi, il s’agit de rester dans les meilleures conditions physiques et mentales possibles. En même temps, il faut rester jeune… profiter de ce qu’on a ici. Mais le plus important, c’est de s’amuser, surtout quand on a passé plusieurs années dans cette ligue, et adopter ces petites habitudes qui te font gagner et qui se construisent jour après jour ».

En quinze ans d’expérience, Tobias Harris en a acquis un paquet, de ces petites habitudes et conseils qui permettent de rester performant sur la durée dans l’une des ligues sportives les plus compétitives du monde. Lui aussi a appris des anciens étant plus jeune, sur la façon de rester en forme et tenir sur la durée, citant ses anciens coéquipiers Drew Gooden à Milwaukee et Ben Gordon à Orlando comme ayant eu un grand rôle dans sa carrière sur ce point.

« Ils m’ont beaucoup aidé en me montrant qu’avec l’argent qu’on gagne, il fallait l’investir dans des outils de récupération, de musculation, des thérapeutes, ce genre de choses. Ils m’ont montré comment prendre soin de mon corps, engager un chef cuisinier, se concentrer sur la nutrition… Ben Gordon est la personne qui m’a vraiment appris à utiliser mes ressources, comment bien nourrir ce qui te fait gagner de l’argent, à savoir ton corps ».

Un repère de choix pour Cade Cunningham et Jalen Duren

Son parcours parle pour lui puisqu’à 33 ans, après 15 ans de carrière, Tobias Harris a été en mesure de jouer 82.3% du temps. Une longévité qui inspire ses jeunes coéquipiers.

« C’est impressionnant. C’est quelque chose auquel nous aspirons tous, nous les jeunes », a confirmé Cade Cunningham. « Dans 15 ans, je veux pouvoir jouer, me sentir bien et être capable de donner le meilleur de moi-même comme lui. Le fait qu’il fasse ça avec nous et qu’il apporte autant d’énergie à nos réunions et sur le terrain, ça signifie beaucoup ».

Même son de cloche pour Jalen Duren, qui mesure la chance de pouvoir bénéficier d’un profil rare dans l’effectif des Pistons, où seuls Duncan Robinson (31) et Javonte Green (32) ont également passé les 30 ans.

« En discutant avec lui dès le début, j’ai tout de suite su qu’il serait un vétéran formidable pour nous », a confié le pivot. « Au cours de mes deux premières années, ce n’est pas comme si on n’avait pas eu de bons vétérans, mais j’avais l’impression qu’ils ne croyaient pas en nous, les jeunes joueurs. Depuis le premier jour, Tobias a endossé le rôle de mentor et de grand frère. Il a joué un rôle essentiel dans notre évolution et dans tout ce que nous avons accompli. Dans la vie en général, les gens ont des mentors et des grands frères qui les aident et les guident dans différentes situations. Il fait la même chose ici ».

Tobias Harris Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIL 42 11:24 46.7 26.1 81.5 0.7 1.7 2.4 0.5 1.1 0.3 0.7 0.2 5.0 2012-13 MIL 28 11:36 46.1 33.3 88.5 0.6 1.4 2.0 0.5 1.1 0.3 0.6 0.3 4.9 2012-13 ORL 27 36:04 45.3 31.0 72.1 2.1 6.4 8.5 2.1 3.3 0.9 1.8 1.4 17.3 2013-14 ORL 61 30:20 46.4 25.4 80.7 1.4 5.5 7.0 1.3 2.3 0.7 1.3 0.4 14.6 2014-15 ORL 68 34:50 46.6 36.4 78.8 1.1 5.3 6.3 1.8 2.0 1.0 1.7 0.5 17.1 2015-16 DET 27 33:27 47.7 37.5 91.1 0.9 5.3 6.2 2.6 2.3 0.7 1.1 0.4 16.6 2015-16 ORL 49 32:51 46.4 31.1 78.4 1.4 5.5 7.0 2.0 1.9 1.0 1.6 0.6 13.7 2016-17 DET 82 31:18 48.0 34.6 84.1 0.8 4.3 5.1 1.7 1.6 0.7 1.2 0.5 16.1 2017-18 DET 48 32:34 45.1 40.9 84.6 0.8 4.3 5.1 2.0 1.9 0.7 1.1 0.3 18.1 2017-18 LAC 32 34:32 47.3 41.4 80.0 0.7 5.3 6.0 3.1 2.3 1.2 1.7 0.6 19.3 2018-19 LAC 55 34:37 49.6 43.4 87.7 0.7 7.2 7.9 2.7 2.2 0.7 2.0 0.4 20.9 2018-19 PHI 27 34:58 46.9 32.6 84.1 1.2 6.7 7.9 2.9 2.3 0.4 1.6 0.5 18.2 2019-20 PHI 72 34:18 47.1 36.7 80.6 1.0 5.9 6.9 3.2 2.3 0.7 1.4 0.6 19.6 2020-21 PHI 62 32:29 51.2 39.4 89.2 1.0 5.8 6.8 3.5 1.9 0.9 1.7 0.8 19.5 2021-22 PHI 73 34:50 48.2 36.7 84.2 1.1 5.7 6.8 3.5 2.2 0.6 1.6 0.6 17.2 2022-23 PHI 74 32:55 50.1 38.9 87.6 0.9 4.8 5.7 2.5 2.0 0.9 1.2 0.5 14.7 2023-24 PHI 70 33:50 48.7 35.3 87.8 1.1 5.3 6.5 3.1 1.6 1.0 1.3 0.7 17.2 2024-25 DET 73 31:35 47.7 34.5 86.1 0.9 5.0 5.9 2.2 1.9 1.0 1.2 0.8 13.7 2025-26 DET 43 28:20 44.9 33.9 86.9 0.9 4.3 5.2 2.3 1.7 1.0 1.0 0.3 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.