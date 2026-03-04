Les Cavaliers résistent aux Pistons jusqu’au bout

Les Cavaliers ont validé leur revanche après leur défaite à Detroit en prolongation ce week-end, dans un duel tout aussi intense entre deux équipes qu’on pourrait bien retrouver en finale de conférence au printemps prochain.

Malgré l’absence de Donovan Mitchell (et le match compliqué de James Harden), Cleveland a su compenser par la force de son collectif, de Dennis Schröder à Jaylon Tyson en passant par Sam Merrill pour tenir tête aux Pistons jusqu’au bout et arracher la victoire.

Dennis Schröder montre la voie

Si Ron Holland et Daniss Jenkins à 3-points ont permis à Detroit de virer en tête après 12 minutes (25-27), c’est bien Cleveland qui réussi le premier écart du match. Les locaux ont passé un 13-4 alimenté par Dennis Schröder et les 3-points de la paire Tyson-Merrill pour virer à +10 (48-38). Detroit s’est employé grâce au trio Thompson-Stewart-Duren pour réduire l’écart à la pause (54-48) et a haussé le ton au retour des vestiaires.

Tobias Harris a montré la voie par son efficacité en scorant 11 points en trois minutes (67-66). Mais Cleveland n’a pas craqué. Mieux, les Cavs ont trouvé de quoi répondre à chaque nouvel assaut, s’appuyant tour à tour sur la maîtrise de Dennis Schröder, les exploits de Craig Porter Jr ou encore l’improbable 3+1 de Thomas Bryant pour repartir à +9 à l’issue du troisième quart-temps (89-80).

Pas de hold-up pour Detroit

Jaylon Tyson s’est joint à la fête en ajoutant deux paniers à 3-points de plus, plaçant ainsi Detroit dos au mur (97-86). A leur tour, les Pistons ont mis la pression en passant un 13-4 avec Javonte Green, Daniss Jenkins, Jalen Duren et Tobias Harris à la baguette (101-99).

Pas de quoi faire vaciller les Cavs pour autant, qui ont répliqué avec un 3-points d’Evan Mobley, un autre de Sam Merrill puis une contre-attaque fulgurante de Dennis Schröder (110-105). Après une dernière perte de balle cruciale de Cade Cunningham, James Harden a cette fois réussi à finir le boulot près du cercle (112-105) avant de voir Jaylon Tyson inscrire le dernier lancer-franc du match pour sceller la victoire, 113-109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jaylon Tyson MVP du match. Grand gagnant de l’absence de Donovan Mitchell, l’arrière est le parfait symbole de la réussite des « lieutenants » qui ont permis à Cleveland de tenir sur la durée. Au même titre que Craig Porter Jr, Keon Ellis ou encore Thomas Bryant, ses relais au scoring ont été précieux. Il termine meilleur scoreur de son équipe à l’arrivée avec 22 points (à 5/12 à 3-points), mais aussi 3 rebonds et 4 passes décisives.

Le cauchemar de Cade Cunningham. Le meneur des Pistons a vécu une soirée très compliquée au scoring. Resté bloqué à 8 points sans parvenir à scorer après la mi-temps, il a attendu la toute fin de match pour ajouter deux points sur lancers-francs, terminant à 4/16 au tir pour 10 points et 14 passes décisives.

Un James Harden emprunté. Pour son deuxième match avec sa fracture d’un pouce, l’arrière des Cavs a souvent été dans le dur. Son dernier panier pour assurer la victoire rattrape à peine sa prestation compliquée en attaque, entre son 5/17 au tir (à 2/9 à 3-points) et ses 5 ballons perdus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.