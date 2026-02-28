Héroïques, les Cavaliers font trembler les Pistons jusqu’en prolongation

C’est sans James Harden, ni Donovan Mitchell, mais avec Evan Mobley (23 points, 12 rebonds) que les Cavaliers se rendaient à Detroit pour y défier les Pistons, la meilleure équipe de l’Est. Pour ouvrir le score, Cade Cunningham (25 points, 10 rebonds, 7 passes) est servi par Ausar Thompson. Si le meneur débute la partie avec un 4/4 au tir, ce sont les Cavaliers qui dominent après douze minutes (35-27).

L’écart atteint les onze points dès le début du deuxième acte grâce à trois lancers-francs consécutifs de Sam Merrill (42-38). Pour ne pas sombrer, les Pistons répondent avec un 11-0 pour revenir à deux points (40-38). Les hommes de JB Bickerstaff finissent par égaliser, mais les visiteurs comptent sur un panier primé d’Evan Mobley pour rester devant et mener de quatre points au moment de rejoindre les vestiaires.

Pendant tout le troisième quart-temps, les deux équipes s’échangent les coups et c’est Detroit qui conserve une très courte avance avant d’entrer dans le dernier acte (85-84). Un quart-temps marqué par un arrêt de jeu de 20 minutes après qu’un buzzer a retenti, sans jamais s’arrêter…

A la reprise, Cleveland repasse rapidement devant et prend sept longueurs d’avance. De l’autre côté du terrain, les hommes de Kenny Atkinson multiplient les fautes, mais les Pistons n’en profitent pas à l’image de ce 0/4 aux lancers-francs de Cade Cunningham et Jalen Duren (33 points, 16 rebonds).

Danniss Jenkins envoie tout le monde en prolongation

C’est dans le »money time« que les absences de James Harden et Donovan Mitchell pèsent le plus. Les Pistons multiplient les interceptions et peuvent revenir à une possession. À six secondes du terme, Cleveland mène de trois points et Danniss Jenkins n’a d’autre choix que d’envoyer une prière depuis le milieu de terrain, mais il est victime d’une faute de Jaylon Tyson. Le jeune meneur réussit ses trois lancers francs et envoie le match en prolongation.

La période supplémentaire tourne rapidement à l’avantage des locaux qui passent un 6-0 conclu par une passe décisive de Danniss Jenkins pour Jalen Duren. Ce n’est pas suffisant pour enterrer Cleveland qui revient à un point. À 20 secondes de la fin de la partie, Tobias Harris donne trois points d’avance à son équipe. Pour tenter d’égaliser, Sam Merrill décoche une flèche longue distance, mais il se manque alors qu’il avait la main chaude jusqu’ici. Pour se rattraper, l’extérieur intercepte une passe de Marcus Sasser et le ballon atterrit dans les mains d’Evan Mobley. Bien défendu par Tobias Harris, sa tentative à 3-points ne donne rien et Cleveland s’incline 122-119.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

Evan Mobley malheureux. Sans James Harden et Donovan Mitchell, Evan Mobley a porté les Cavaliers sur son dos. Efficace des deux côtés du terrain à l’image de ses 23 points et 4 contres, il a tout donné pour garder les siens dans le match. Malheureusement, il n’a pas réussi à sceller le sort du match. Son lancer-franc raté à la fin du temps réglementaire a permis à Detroit d’avoir une dernière occasion pour envoyer le match en prolongation. Dans cette période supplémentaire, il prend un tir difficile dans les derniers instants et ne peut empêcher son équipe de s’incliner.

Jalen Duren a le dernier mot. Ce duel a été marqué par une bataille à l’intérieur entre Evan Mobley et Jarrett Allen d’un côté face à Jalen Duren de l’autre. C’est le pivot des Pistons qui a eu le dernier mot. À la fin du temps réglementaire, il est oublié par la défense des Cavaliers et réussit une claquette après un tir manqué de Danniss Jenkins. En prolongation alors que Cade Cunningham est exclu, l’intérieur est adroit aux lancers-francs et il inscrit deux points supplémentaires pour donner de l’air à son équipe. En 42 minutes, Jalen Duren finit avec 33 points et 16 rebonds.

Coup d’arrêt pour les Cavaliers. Depuis la blessure de James Harden, les temps sont durs à Cleveland. Deux sorties et deux défaites pour les hommes de Kenny Atkinson. Dans le quatrième quart-temps, l’absence du meneur s’est fait ressentir notamment pour poser le jeu et limiter les pertes de balle qui ont permis à Detroit de revenir dans la partie et d’arracher cette prolongation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.