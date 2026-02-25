Fracture du pouce pour James Harden !

Mauvaise nouvelle pour Cleveland : les Cavaliers viennent d’annoncer que James Harden souffre d’une fracture (sans déplacement) du pouce droit. Le MVP 2018 s’est blessé mardi soir, lors de la victoire face aux Knicks.
Selon le communiqué du club, James Harden sera désormais réévalué au jour le jour, sans durée d’indisponibilité précisée à ce stade. Ce coup d’arrêt tombe en tout cas mal pour la franchise de l’Ohio, qui avait trouvé un vrai élan, confirmé depuis l’arrivée de « The Beard ». Transféré le 4 février en provenance des Clippers, James Harden avait rapidement pris ses marques aux côtés de Donovan Mitchell, en redonnant confiance à toute l’équipe.
Reste à voir comment Kenny Atkinson va ajuster ses rotations si James Harden doit manquer des rencontres.
À court terme, les Cavaliers retiennent surtout l’essentiel : la fracture n’a pas entraîné de déplacement de l’os, et l’équipe espère donc limiter la casse dans une période charnière de la course aux playoffs.
|James Harden
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2009-10
|OKC
|76
|22:52
|40.3
|37.5
|80.8
|0.6
|2.6
|3.2
|1.8
|2.6
|1.1
|1.4
|0.3
|9.9
|2010-11
|OKC
|82
|26:42
|43.6
|34.9
|84.3
|0.5
|2.6
|3.1
|2.1
|2.5
|1.1
|1.3
|0.3
|12.2
|2011-12
|OKC
|62
|31:23
|49.1
|39.0
|84.6
|0.5
|3.6
|4.1
|3.7
|2.4
|1.0
|2.2
|0.2
|16.8
|2012-13
|HOU
|78
|38:16
|43.8
|36.8
|85.1
|0.8
|4.1
|4.9
|5.8
|2.3
|1.8
|3.8
|0.5
|25.9
|2013-14
|HOU
|73
|38:02
|45.6
|36.6
|86.6
|0.8
|3.9
|4.7
|6.1
|2.4
|1.6
|3.6
|0.4
|25.4
|2014-15
|HOU
|81
|36:48
|44.0
|37.5
|86.8
|0.9
|4.7
|5.7
|7.0
|2.6
|1.9
|4.0
|0.7
|27.4
|2015-16
|HOU
|82
|38:07
|43.9
|35.9
|86.0
|0.8
|5.3
|6.1
|7.5
|2.8
|1.7
|4.6
|0.6
|29.0
|2016-17
|HOU
|81
|37:13
|44.0
|34.7
|84.7
|1.2
|7.0
|8.1
|11.2
|2.7
|1.5
|5.7
|0.5
|29.1
|2017-18
|HOU
|72
|35:26
|44.9
|36.7
|85.8
|0.6
|4.8
|5.4
|8.8
|2.3
|1.8
|4.4
|0.7
|30.4
|2018-19
|HOU
|78
|36:45
|44.2
|36.8
|87.9
|0.8
|5.8
|6.6
|7.5
|3.1
|2.0
|5.0
|0.7
|36.1
|2019-20
|HOU
|68
|36:31
|44.4
|35.5
|86.5
|1.0
|5.5
|6.6
|7.5
|3.3
|1.8
|4.5
|0.9
|34.3
|2020-21
|HOU
|8
|36:15
|44.4
|34.7
|88.3
|0.6
|4.5
|5.1
|10.4
|1.8
|0.9
|4.3
|0.8
|24.8
|2020-21
|BKN
|36
|36:38
|47.1
|36.6
|85.6
|0.8
|7.7
|8.5
|10.9
|2.4
|1.3
|4.0
|0.8
|24.6
|2021-22
|BKN
|44
|36:59
|41.4
|33.2
|86.9
|1.0
|7.0
|8.0
|10.2
|2.4
|1.3
|4.8
|0.7
|22.5
|2021-22
|PHI
|21
|37:43
|40.2
|32.6
|89.2
|0.6
|6.5
|7.1
|10.5
|2.3
|1.2
|3.4
|0.2
|21.0
|2022-23
|PHI
|58
|36:49
|44.1
|38.5
|86.7
|0.7
|5.4
|6.1
|10.7
|1.9
|1.2
|3.4
|0.5
|21.0
|2023-24
|LAC
|72
|34:18
|42.8
|38.1
|87.8
|0.5
|4.7
|5.1
|8.5
|1.8
|1.1
|2.6
|0.8
|16.6
|2024-25
|LAC
|79
|35:18
|41.0
|35.2
|87.4
|0.7
|5.1
|5.8
|8.7
|2.1
|1.5
|4.3
|0.7
|22.8
|2025-26
|CLE
|7
|32:09
|49.4
|48.8
|86.7
|0.9
|3.7
|4.6
|8.0
|2.9
|0.9
|3.3
|0.7
|18.9
|2025-26
|LAC
|44
|35:26
|41.9
|34.7
|90.1
|0.6
|4.2
|4.8
|8.1
|1.9
|1.3
|3.7
|0.4
|25.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.