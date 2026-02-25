Pour Kenny Atkinson, James Harden a redonné de la confiance aux Cavs

Avec les Celtics et les Pistons, c’est l’autre équipe très en forme à l’Est. Les Cavaliers ont sérieusement accéléré le tempo depuis la mi-janvier. Une dynamique positive, démarrée avant lui, à laquelle contribue aujourd’hui le nouvel arrivant, James Harden.

Kenny Atkinson estime que son arrivée a donné « un regain de confiance » à sa formation qui affichait un bilan à 22 victoires pour 19 défaites à la mi-janvier. Ses Cavs n’ont perdu qu’à trois reprises depuis, et surtout collectionné 15 succès. Dont le dernier en date face aux Knicks la nuit passée.

« On a conscience d’être une meilleure équipe. Cet état d’esprit, cette confiance, pour une raison étrange, cela vous pousse à jouer plus dur, à être plus compétitif, et à mettre plus d’intensité en défense », juge le coach.

« J’avais l’impression qu’il nous manquait ce petit truc, ce côté tranchant, cette conviction. Je sens qu’on est en train de retrouver ça. Et c’est en grande partie lié à la personne que nous avons récupérée lors de l’échange », poursuit Kenny Atkinson au sujet de ce transfert qui a envoyé Darius Garland dans le sens inverse, aux Clippers.

Cleveland affiche désormais un bilan à six victoires et un seul revers, face au Thunder, avec James Harden. « On est plutôt bons, mais le plus fou, c’est qu’on n’a eu que deux entraînements ensemble. Il y a des soirs où l’on joue simplement à l’instinct, les uns pour les autres. […] On se base sur les séances vidéo et sur le QI basket présent dans ce vestiaire ; les gars se trouvent bien sur le terrain et jouent juste », décrit Donovan Mitchell.

James Harden place la défense comme priorité

Un instinct qui paye aujourd’hui autant collectivement que pour le nouvel arrivant, qui tourne à un peu moins de 19 points et 8 passes de moyenne, avec un excellent 49.4% aux tirs (dont 48.8% de loin).

« On a encore quelques paliers à franchir. Il nous reste quoi, 25 matchs ? Je pense qu’on peut y arriver. En fait, j’en suis convaincu. Ça va commencer par la défense, parce qu’en attaque, on est capables d’avoir six joueurs à 10 points ou plus. La défense sera la clé. Si l’on parvient à vraiment se focaliser dessus, à enchaîner les stops et à limiter les équipes adverses à un seul tir par possession, on va être très, très difficiles à battre », se projette James Harden dans un discours plus rarement entendu venant de lui.

Les Cavs ont bien suivi ces intentions cette nuit en verrouillant l’accès à leur panier dans le troisième quart-temps, limitant New York à seulement 11 points. Selon ESPN, il s’agit du quart-temps le moins prolifique des Knicks, limités à 94 points en tout, depuis novembre 2022.

Cette victoire face à un concurrent direct permet à James Harden et à sa formation d’avoir le même bilan que les Knicks à 37 victoires et 22 défaites. L’enjeu : l’accès à la 3e place à l’Est, voire de remonter sur les Celtics…

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 7 32:09 49.4 48.8 86.7 0.9 3.7 4.6 8.0 2.9 0.9 3.3 0.7 18.9 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.