Inoffensifs à 3-points, les Knicks s’inclinent à Cleveland

La partie commence sur une cadence très élevée, avec deux équipes qui courent et shootent dans tous les sens. Cela profite davantage aux Cavaliers, notamment à Dean Wade et les Knicks sont déjà dans les cordes à l’issue du premier quart-temps (35-26). Logique tant ils sont maladroits et perdent aussi beaucoup trop de ballons.

Il y a néanmoins un peu de mieux, avec un 10-2 porté par la présence de Mitchell Robinson sous le cercle. Mais c’est bien maigre dans cette première période (60-54).

Les soucis d’adresse se poursuivent au retour des vestiaires. Les Knicks sont incapables de marquer à 3-pts et Jalen Brunson n’est pas dans un bon soir. Les Cavaliers sont simplement solides et ça suffit pour faire l’écart à l’entame du dernier quart-temps (83-65). Les douze dernières minutes sont anecdotiques et les troupes de Kenny Atkinson s’imposent logiquement (109-94) après un match loin d’être inoubliable. Surtout pour New York.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La maladresse des Knicks. En finissant la rencontre avec un affreux 10/37 à 3-pts, les joueurs de Mike Brown ont vécu un enfer. Il ne faut pas négliger les 16 ballons perdus, mais ce sont bien les nombreux ratés derrière l’arc qui ont plombé le groupe. Et encore, ce 27% de réussite est « gonflé » par un 5/10 en dernier quart-temps. Après 36 minutes, Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers étaient à 5/32. Difficile dès lors d’imaginer gagner à Cleveland ainsi.

– Les Cavaliers reprennent leur marche en avant. Donovan Mitchell et compagnie n’ont pas particulièrement fait un gros match mais sérieux, ils ont su profiter de la mauvaise soirée des Knicks. Après leur défaite face au Thunder, ils repartent ainsi de l’avant et se retrouvent d’ailleurs avec le même bilan que leur adversaire du soir (37-22).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.