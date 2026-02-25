Nouvelle soirée pénible pour les Knicks

« Peu importe nos choix, soit on perdait le ballon, soit on prenait un shoot compliqué. » En une seule phrase, Mike Brown a parfaitement résumé la prestation de ses troupes à Cleveland. Dans les mots d’après, il va juger, toujours avec justesse, le spectacle proposé par ses joueurs, qui ont réalisé « un match affreux ».

C’est le bon terme, avec seulement 94 points inscrits, mais aussi 16 ballons perdus, sans oublier un vilain, un très vilain 27% de réussite à 3-pts (10/37) dans cette défaite…

« On n’a rien fait de bien défensivement, rien de bien offensivement », poursuit le coach des Knicks. « Les balles perdues en première période ont freiné tout ce qu’on a essayé de faire. On a eu des tirs corrects mais on était incapable de mettre un shoot. »

Mike Brown insiste en parlant d’une « attaque inexistante », symbolisée dans un troisième quart-temps sous forme de calvaire. Les Knicks ne vont y inscrire que 11 petits points… avec un 3/24 au shoot dont 1/12 à 3-pts.

Bientôt dépassés par les Cavaliers ?

« Ce qu’on aurait pu mieux faire, surtout en attaque, c’est de jouer avec du rythme. Notre rythme n’était pas bon », glisse le technicien. « On n’a pas assez bien joué, tout simplement », ajoute Josh Hart.

Le problème pour New York, c’est qu’après les deux défaites, logiques tant l’écart de niveau était flagrant, en février face aux Pistons, c’est un revers de plus face à un adversaire direct dans la conférence Est. Le succès face aux Celtics, avant le All-Star Game, semble déjà oublié et après cette pénible soirée dans l’Ohio, leur troisième place dans la conférence Est est clairement en danger.

Désormais, les Cavaliers et les Knicks possèdent le même bilan (37 victoires pour 22 défaites), mais la dynamique est clairement en faveur de James Harden et de ses coéquipiers de l’Ohio. Après avoir lâché la deuxième place de l’Est en janvier, la franchise de New York va-t-elle perdre la troisième dans les prochains jours ?