Quand une infernale sirène perturbe le choc Pistons – Cavaliers

Une scène pour le moins inhabituelle a interrompu la rencontre entre les Pistons et les Cavaliers vendredi soir au Little Caesars Arena.

Alors qu’il restait 7 minutes à jouer dans le troisième quart-temps et que Detroit menait 65-64, un incident technique a provoqué un arrêt de jeu de près de 20 minutes. À la fin d’un temps-mort, la sirène censée rappeler les équipes sur le parquet s’est déclenchée… sans jamais s’arrêter. Le bruit strident a retenti en continu pendant de longues minutes, plongeant le public et les joueurs dans une situation aussi gênante qu’insolite. D’autant plus gênante que la rencontre était diffusée sur le réseau national…

Très vite, le chronomètre des tirs et le tableau d’affichage central ont également cessé de fonctionner. Les équipes ont d’abord regagné leur banc, tandis que le personnel de la salle tentait frénétiquement de résoudre le problème. Après plusieurs minutes d’attente, les joueurs ont même été invités à revenir sur le terrain pour s’échauffer, sans que la situation ne soit encore totalement réglée.

Un son strident pendant 13 minutes !

Il aura finalement fallu couper entièrement le tableau d’affichage suspendu au-dessus du parquet pour mettre fin à la sirène, déclenchant les applaudissements ironiques du public. Selon le speaker de la salle, John Mason, une surtension électrique serait à l’origine du dysfonctionnement. La table de marque a alors utilisé une sirène manuelle pour permettre la reprise du jeu.

Les arbitres ont réuni brièvement les deux entraîneurs, J. B. Bickerstaff et Kenny Atkinson, au milieu du terrain afin d’expliquer que la rencontre allait reprendre sans le tableau d’affichage principal.

Au total, la sirène aura retenti pendant 13 minutes, et l’interruption aura duré 18 minutes !