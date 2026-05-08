Le MVP de la nuit | Cade Cunningham dans un club très fermé

Même s’il perd encore beaucoup de ballons, Cade Cunningham a définitivement mis de côté son pneumothorax, et depuis le milieu de la série face au Magic, le meneur des Pistons a retrouvé son meilleur niveau. Dans le Game 2, le leader de Detroit cumule 25 points, 10 passes, 4 rebonds, 1 interception et 2 contres, tout en shootant à 7 sur 14 au tir, avec un 3 sur 6 à 3-points et un parfait 8 sur 8 aux lancers-francs.

On retiendra ses 12 points dans les six dernières minutes avec ce 3-points en sortie d’écran, puis ce panier sur la truffe de James Harden, ou encore ce 3-points en step-back face à Max Strus pour valider le succès des Pistons.

« Franchement, je veux juste gagner des matchs. Il y a eu beaucoup de rencontres serrées dans le money time où il faut avoir des possessions productives, avec le ballon dans mes mains, et je dois faire les bonnes actions avec » confie-t-il à propos de son efficacité dans les cinq dernières minutes. « Je pense que ça vient surtout du fait d’essayer de prendre la meilleure décision possible. Évidemment, la pression et l’importance du moment… En fin de match, l’enjeu est énorme. Je pense que tout ça me motive. Mais au final, j’essaie simplement de faire ce qu’il y a de mieux pour mon équipe et de m’assurer que je l’aide de la meilleure manière possible. »

Il n’a jamais inscrit moins de 20 points en playoffs

Cette nuit, Cade Cunningham signe un troisième match dans ces playoffs avec au moins 25 points et 10 passes décisives, et égale ainsi le record des Pistons sur une seule campagne de playoffs établi par Isiah Thomas en 1985.

Mieux, le meneur All-Star a toujours inscrit au moins 20 points en playoffs, et c’était donc son 15e match de suite. Dans l’histoire, seuls Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James et Anthony Davis ont fait mieux !

« Cade est tout simplement incroyable » résume JB Bickerstaff. « C’est un tueur dans le money time, un vrai ‘closer’. Tous les adjectifs qu’on veut utiliser pour parler des grands joueurs en fin de match, c’est lui. Et dans le quatrième quart-temps, c’est là qu’il est à son meilleur. »

De mieux en mieux en défense

Et son coach n’oublie pas de citer ses qualités défensives, qui vont au-delà de son interception et ses deux contres dans le Game 2. Depuis le début de la série, il défend sur James Harden, Donovan Mitchell et même Evan Mobley.

« Ça nous permet de faire énormément de choses différentes tactiquement. Quand votre meilleur joueur est prêt à se sacrifier défensivement, tout le monde est tenu au même niveau d’exigence » conclut JB Bickerstaff. « Ça nous permet d’être très exigeants avec les autres joueurs, mais aussi d’avoir énormément de souplesse grâce à notre polyvalence défensive et à la volonté de chacun de défendre. »

Cade Cunningham 25 PTS, 10 AST, 1 STL, 2 BLK, 7/14 FG, 3/6 3FG, 8/8 FT, 71.3% TS vs Cavs https://t.co/MIVzXiaOiK pic.twitter.com/g0qu4bcljj — Basketball Performances (@NBAPerformances) May 8, 2026

Cade Cunningham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DET 64 32:38 41.6 31.4 84.5 0.9 4.6 5.5 5.6 3.1 1.2 3.7 0.7 17.4 2022-23 DET 12 33:20 41.5 27.9 83.7 1.0 5.2 6.2 6.0 2.8 0.8 3.3 0.6 19.9 2023-24 DET 62 33:27 44.9 35.5 86.9 0.5 3.8 4.3 7.5 2.5 0.9 3.4 0.4 22.7 2024-25 DET 70 35:02 46.9 35.6 84.6 0.8 5.3 6.1 9.1 2.8 1.0 4.4 0.8 26.1 2025-26 DET 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.1 1.4 3.7 0.8 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.