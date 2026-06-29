Trois équipes, dont les Spurs, surveillent John Collins

Libre de tout contrat, John Collins sera assurément l’un des intérieurs les plus convoités du marché dans les prochaines heures. C’est la raison pour laquelle Jake Fischer et Marc Stein annoncent que trois équipes auraient déjà coché son nom pour l’ouverture de la « free agency » : le Magic, les Sixers et les Spurs.

Trois équipes qui se verraient bien ajouter le joueur de 28 ans à leur rotation, dans le cinq ou sur le banc. En neuf saisons dans la ligue, il affiche près de 16 points et 8 rebonds de moyenne (à 55% au shoot, dont 37% à 3-points), mais il reste sur une campagne plutôt mitigée du côté des Clippers.

Si les Wolves auraient aussi manifesté un intérêt pour John Collins, ils ne pourraient pas lutter financièrement avec Orlando, Philadelphie et San Antonio. Ce qui laisse donc les trois formations en avance sur le dossier.

Il n’est en tout cas guère surprenant de retrouver les Spurs dans les rumeurs, car ils chercheront à apporter du renfort à Victor Wembanyama dans la peinture. Idem pour le Magic et les Sixers, avec respectivement Paolo Banchero et Joel Embiid déjà bien installés dans la raquette, mais en manque de soutien sous le cercle.

Reste à savoir si John Collins, qui touchait près de 27 millions de dollars cette saison, trouvera un terrain d’entente avec ces trois équipes sur le plan financier. Alors que Jalen Duren, Kristaps Porzingis, Nikola Vucevic, Walker Kessler, Deandre Ayton, Sandro Mamukelashvili ou encore Jusuf Nurkic seront également sur le marché cet été.

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24:07 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 29:59 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33:15 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29:20 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 30:48 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30:00 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTA 68 27:57 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTA 40 30:30 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 19.0 2025-26 LAC 69 27:08 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 2.7 0.9 1.4 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.