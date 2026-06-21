Le Jazz veut garder Jusuf Nurkic, mais à quel prix ?

Arrivé à Salt Lake City il y a un an, Jusuf Nurkic est désormais « free agent ». Libre de s’engager où il le souhaite, le Bosnien reste toutefois dans les plans du Jazz, qui aimerait le conserver, selon HoopsHype.

Toute la question est désormais de savoir jusqu’où la franchise de l’Utah est prête à aller pour garder son pivot. La saison dernière, Jusuf Nurkic percevait un peu plus de 19 millions de dollars, soit l’un des plus gros salaires de l’effectif. Un montant important pour un joueur appelé à évoluer derrière Walker Kessler, si ce dernier reste…

Car le dossier Nurkic n’est pas isolé. Le « front office » doit aussi gérer l’avenir de Walker Kessler, qui réclamerait un contrat supérieur aux 140 millions de dollars sur cinq ans déjà proposés par le Jazz. Dans ce contexte, Utah devra donc arbitrer entre la volonté de sécuriser sa raquette et la nécessité de ne pas alourdir sa masse salariale.

Sportivement, Jusuf Nurkic sort pourtant d’une saison solide, avec 11 points et 10 rebonds de moyenne. Il est même devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise à enchaîner trois triple-double. De quoi rappeler qu’il peut encore rendre de précieux services, par son expérience, son sens du rebond et son jeu poste haut.

Son retour serait donc logique pour le Jazz, notamment comme doublure de luxe de Walker Kessler. Mais encore faut-il que les intérêts des deux camps se rejoignent.

Pour le moment, Jusuf Nurkic n’a pas publiquement affiché son envie de rester. Kevin Love confiait récemment que l’intérieur avait apprécié sa saison dans l’Utah, mais le principal intéressé avait expliqué, lors de son arrivée, qu’il voulait surtout se relancer afin de se remettre en position de choisir son avenir.

Reste donc à savoir si ce choix se portera sur le Jazz… ou sur une franchise aux ambitions plus importantes.

Jusuf Nurkić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 17:47 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17:06 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 DEN 45 17:56 50.7 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 POR 20 29:12 50.8 0.0 66.0 3.3 7.1 10.4 3.2 3.7 1.3 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26:26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27:25 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 31:38 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 23:47 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28:12 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 26:45 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHO 76 27:21 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHO 25 23:41 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 2024-25 CHA 26 18:07 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2025-26 UTA 41 26:25 50.3 35.2 54.9 2.6 7.8 10.4 4.8 3.3 1.3 2.5 0.5 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.