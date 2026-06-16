Nikola Vucevic se projette encore en NBA

Comme les Celtics, sa dernière équipe, n’envisageraient pas de le conserver, Nikola Vucevic essaiera de se trouver un nouveau point de chute lors de la « free agency ». La question est donc de savoir où il signera et, surtout, s’il restera en NBA.

Car le Monténégrin, qui fêtera ses 36 ans en fin d’année, pourrait parfaitement choisir de retourner en Europe pour y terminer sa carrière, longue de 15 ans. Mais pour l’instant, il n’y pense absolument pas.

« Je prévois de rester en NBA et d’y jouer jusqu’à la fin de ma carrière. Je m’attends à recevoir des offres, à ce que quelque chose se présente et j’ai bien l’intention de rester », a-t-il assuré clairement dans un média local.

Arrivé à Boston en début d’année, mais rapidement blessé, Nikola Vucevic n’y a pas spécialement brillé et, en playoffs, ses limites défensives et en matière de mobilité ont été particulièrement visibles. De quoi lui fermer les portes d’une signature chez un prétendant au titre ?

« Quand la free agency s’ouvrira, je vais attendre de voir les offres que je reçois, quelles équipes sont intéressées, puis je me déciderai. Je n’ai pas beaucoup d’informations pour l’instant, mais ce qui est évoqué dans les médias relève de la spéculation », a-t-il ajouté, en se montrant donc assez évasif sur son avenir.

Un discours cohérent, puisqu’il y a deux ans, Nikola Vucevic expliquait déjà ne pas vouloir revenir en Europe juste pour y revenir : « Si je ne suis plus le même et que je ne suis plus au niveau auquel j’étais, je ne veux pas venir, avoir une mauvaise expérience et donner aux supporters une version différente de moi. »

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 9.7 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.