Déjà la fin de l’expérience Nikola Vucevic à Boston ?

Quand il a débarqué dans le Massachusetts en février dernier, en échange d’Anfernee Simons, Nikola Vucevic devait apporter une nouvelle dimension au banc et à la raquette des Celtics. Sans que cela ne se matérialise réellement sur le terrain.

D’abord freiné par une blessure à la main, qui lui a valu de rater un mois de compétition, le Monténégrin a ensuite vécu une campagne de playoffs délicate (6.2 points, 4.3 rebonds, 2.3 passes), connaissant même un « DNP » lors du Game 7 contre les Sixers au premier tour.

Plombé notamment par ses limites en défense dans les grands rendez-vous, Nikola Vucevic ne devrait finalement pas avoir la chance de se racheter avec Boston, car Marc Stein indique que son départ est désormais attendu lors de la « free agency ».

En fin de contrat, le pivot de 35 ans devrait néanmoins poursuivre sa carrière en NBA, où son profil d’intérieur fuyant et actif au rebond reste valorisé (15.1 points, 8.4 rebonds et 3.3 passes à 37% à 3-points cette saison). Notamment comme remplaçant chez un candidat au titre, et sur un contrat moins onéreux que les 21.5 millions de dollars qu’il touchait encore en 2025/26.

Nikola Vučević Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 PHI 51 15:55 45.0 37.5 52.9 1.7 3.1 4.8 0.6 2.2 0.4 0.6 0.7 5.5 2012-13 ORL 77 33:14 51.9 0.0 68.3 3.5 8.4 11.9 1.9 2.8 0.8 1.8 1.0 13.1 2013-14 ORL 57 31:47 50.7 76.6 3.2 7.7 11.0 1.8 3.0 1.1 2.0 0.8 14.2 2014-15 ORL 74 34:11 52.3 33.3 75.2 3.2 7.7 10.9 2.0 3.0 0.7 2.0 0.7 19.3 2015-16 ORL 65 31:20 51.0 22.2 75.3 2.7 6.2 8.9 2.8 2.7 0.8 1.9 1.1 18.2 2016-17 ORL 75 29:37 46.8 30.7 66.9 2.3 8.0 10.4 2.8 2.4 1.0 1.6 1.0 14.6 2017-18 ORL 57 29:32 47.5 31.4 81.9 1.8 7.4 9.2 3.4 2.5 1.0 1.9 1.1 16.5 2018-19 ORL 80 31:23 51.8 36.4 78.9 2.8 9.2 12.0 3.8 2.0 1.0 2.0 1.1 20.8 2019-20 ORL 62 32:14 47.7 33.9 78.4 2.3 8.6 10.9 3.6 2.2 0.9 1.4 0.8 19.6 2020-21 CHI 26 32:37 47.1 38.8 87.0 2.3 9.3 11.5 3.9 2.2 0.9 1.7 0.8 21.5 2020-21 ORL 44 34:05 48.0 40.6 82.7 2.0 9.8 11.8 3.8 1.8 1.0 1.9 0.6 24.5 2021-22 CHI 73 33:07 47.3 31.4 76.0 1.9 9.1 11.0 3.2 2.5 1.0 1.9 1.0 17.6 2022-23 CHI 82 33:29 52.0 34.9 83.5 1.9 9.1 11.0 3.2 2.2 0.7 1.7 0.7 17.6 2023-24 CHI 76 34:21 48.4 29.4 82.2 2.8 7.8 10.5 3.3 2.5 0.7 1.6 0.8 18.0 2024-25 CHI 73 31:12 53.0 40.2 80.5 2.4 7.6 10.1 3.5 2.2 0.8 1.6 0.7 18.5 2025-26 BOS 16 21:08 43.9 34.0 78.9 1.6 5.1 6.6 2.0 1.9 0.4 1.0 0.6 9.7 2025-26 CHI 48 30:50 50.5 37.6 83.8 2.1 6.9 9.0 3.8 2.0 0.7 1.4 0.6 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.