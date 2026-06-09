Déjà la fin de l’expérience Nikola Vucevic à Boston ?

Quand il a débarqué dans le Massachusetts en février dernier, en échange d’Anfernee Simons, Nikola Vucevic devait apporter une nouvelle dimension au banc et à la raquette des Celtics. Sans que cela ne se matérialise réellement sur le terrain.
D’abord freiné par une blessure à la main, qui lui a valu de rater un mois de compétition, le Monténégrin a ensuite vécu une campagne de playoffs délicate (6.2 points, 4.3 rebonds, 2.3 passes), connaissant même un « DNP » lors du Game 7 contre les Sixers au premier tour.
Plombé notamment par ses limites en défense dans les grands rendez-vous, Nikola Vucevic ne devrait finalement pas avoir la chance de se racheter avec Boston, car Marc Stein indique que son départ est désormais attendu lors de la « free agency ».
En fin de contrat, le pivot de 35 ans devrait néanmoins poursuivre sa carrière en NBA, où son profil d’intérieur fuyant et actif au rebond reste valorisé (15.1 points, 8.4 rebonds et 3.3 passes à 37% à 3-points cette saison). Notamment comme remplaçant chez un candidat au titre, et sur un contrat moins onéreux que les 21.5 millions de dollars qu’il touchait encore en 2025/26.
|Nikola Vučević
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2011-12
|PHI
|51
|15:55
|45.0
|37.5
|52.9
|1.7
|3.1
|4.8
|0.6
|2.2
|0.4
|0.6
|0.7
|5.5
|2012-13
|ORL
|77
|33:14
|51.9
|0.0
|68.3
|3.5
|8.4
|11.9
|1.9
|2.8
|0.8
|1.8
|1.0
|13.1
|2013-14
|ORL
|57
|31:47
|50.7
|76.6
|3.2
|7.7
|11.0
|1.8
|3.0
|1.1
|2.0
|0.8
|14.2
|2014-15
|ORL
|74
|34:11
|52.3
|33.3
|75.2
|3.2
|7.7
|10.9
|2.0
|3.0
|0.7
|2.0
|0.7
|19.3
|2015-16
|ORL
|65
|31:20
|51.0
|22.2
|75.3
|2.7
|6.2
|8.9
|2.8
|2.7
|0.8
|1.9
|1.1
|18.2
|2016-17
|ORL
|75
|29:37
|46.8
|30.7
|66.9
|2.3
|8.0
|10.4
|2.8
|2.4
|1.0
|1.6
|1.0
|14.6
|2017-18
|ORL
|57
|29:32
|47.5
|31.4
|81.9
|1.8
|7.4
|9.2
|3.4
|2.5
|1.0
|1.9
|1.1
|16.5
|2018-19
|ORL
|80
|31:23
|51.8
|36.4
|78.9
|2.8
|9.2
|12.0
|3.8
|2.0
|1.0
|2.0
|1.1
|20.8
|2019-20
|ORL
|62
|32:14
|47.7
|33.9
|78.4
|2.3
|8.6
|10.9
|3.6
|2.2
|0.9
|1.4
|0.8
|19.6
|2020-21
|CHI
|26
|32:37
|47.1
|38.8
|87.0
|2.3
|9.3
|11.5
|3.9
|2.2
|0.9
|1.7
|0.8
|21.5
|2020-21
|ORL
|44
|34:05
|48.0
|40.6
|82.7
|2.0
|9.8
|11.8
|3.8
|1.8
|1.0
|1.9
|0.6
|24.5
|2021-22
|CHI
|73
|33:07
|47.3
|31.4
|76.0
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.5
|1.0
|1.9
|1.0
|17.6
|2022-23
|CHI
|82
|33:29
|52.0
|34.9
|83.5
|1.9
|9.1
|11.0
|3.2
|2.2
|0.7
|1.7
|0.7
|17.6
|2023-24
|CHI
|76
|34:21
|48.4
|29.4
|82.2
|2.8
|7.8
|10.5
|3.3
|2.5
|0.7
|1.6
|0.8
|18.0
|2024-25
|CHI
|73
|31:12
|53.0
|40.2
|80.5
|2.4
|7.6
|10.1
|3.5
|2.2
|0.8
|1.6
|0.7
|18.5
|2025-26
|BOS
|16
|21:08
|43.9
|34.0
|78.9
|1.6
|5.1
|6.6
|2.0
|1.9
|0.4
|1.0
|0.6
|9.7
|2025-26
|CHI
|48
|30:50
|50.5
|37.6
|83.8
|2.1
|6.9
|9.0
|3.8
|2.0
|0.7
|1.4
|0.6
|16.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.